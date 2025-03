Ztl e telecamere spente. Ritardi, costi e disagi: polemiche in consiglio

"La gestione della videosorveglianza ai varchi della Ztl fu deliberata nel 2019 dalla giunta, e installata quell’anno da Traffic Tecnology. Società ora sostituita da Engine spa. Dopo l’ok del ministero nel 2023, il Comune ha rinviato al 2024 l’entrata in funzione delle telecamere. Un interminabile telenovela costata circa 400mila euro col precedente gestore. Cui vanno aggiunti i mancati introiti dalle sanzioni per assenza dei video controlli ai varchi, un danno meritevole di richiamare l’attenzione della Corte dei Conti". Perentorio e documentato intervento del capogruppo FdI Gioenzo Renzi in consiglio giovedì. "Il mancato funzionamento della videosorveglianza – ha aggiunto – ha inoltre consentito ai veicoli di violare gli accessi invadendo vie e piazze a scapito di residenti, pedoni e qualità ambientale. Unica riposta positiva fornita dal Comune è la disponibilità di accogliere la nostra reiterata richiesta di ampliare l’orario della Ztl sul varco Corso d’Augusto-via Ducale (attualmente 20,30-7,30) di almeno 4 ore durante il giorno, per ridurre il carico di traffico sul Rione

Clodio. Anche se neanche qui si sa quando sarà attivata la telecamera". "La regola c’era, non c’era la tecnologia delle telecamere – ha risposto l’assessore Magrini –. L’attività sanzionatoria è stata comunque svolta dai vigili in questi anni: non si può parlare di un potenziale mancato introito. Anche l’emergenza Covid ha avuto un impatto, indipendentemente dalla presenza delle telecamere". "L’installazione delle nuove telecamere affidata a Engine spa – ha aggiunto l’assessore Morolli – dovrebbe concludersi nella prima parte di aprile. Stiamo aggiornando i permessi Ztl: restano 700 domande inevase. Poi partirà la fase di preesercizio".