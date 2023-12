"Ztl, giro di vite sui pass. Più parcheggi ai residenti"

Nuovo giro di vite per la Zona a traffico limitato nel centro storico di Santarcangelo. Più posti riservati ai residenti. Ma l’obiettivo, con la futura riorganizzazione della sosta, vuole essere anche quello di ’liberare’ dalle auto la Rocca Malatestiana e valorizzarla con un nuova illuminazione lungo la strada che la costeggia.

Ci vorrà tempo per raggiungere gli obiettivi, ma intanto è stata approvata la mozione di Tiziano Corbelli, capogruppo della lista Più Santarcangelo, che impegna il Comune a mettere mano a viabilità e parcheggi all’interno della Ztl. Corbelli l’ha presentata per colmare alcune lacune dell’attuale sistema di sorveglianza dei varchi di accesso alla Zona a traffico limitato. Le telecamere infatti controllano solo chi entra, non chi esce. Manca quindi il controllo sui mezzi che restano più del consentito nella Ztl. Il Comune aveva fatto già richiesta al ministero per implementare il servizio, con nuove telecamere. Ma ancora non è arrivato l’ok. Da qui la proposta di Corbelli, approvata dalla maggioranza, che impegna il Comune a "riordinare gli stalli e modificare la cartellonistica, per mettere fine a quanto accade oggi: abbiamo mezzi parcheggiati nella Ztl tutto il giorno, pur avendo un permesso temporaneo". L’atto di indirizzo presentato da Corbelli prevede anche di eliminare i parcheggi per i residenti dalle strade vicino alla Rocca Malatestiana. "In questo modo – spiega il consigliere – si potrà valorizzare il castello e al contempo ridurre il traffico nel centro storico, così delicato per la presenza di tante grotte tufacee". Poi in futuro "si potrebbe valorizzare la Rocca, con un nuovo impianto di illuminazione", da progettare insieme alla proprietaria del castello, la principessa Marina Colonna.

Ma dove recuperare i parcheggi dei residenti? Nell’atto di indirizzo di Corbelli e approvato dalla maggioranza, si dà come soluzione il parcheggio dei Cappuccini. "Qui si potrebbero aumentare i posti auto riservati ai residenti che vivono dentro la Ztl".