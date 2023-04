Ztl sul lungomare: artigiani all’attacco

Con la nuova ztl serale sul lungomare ora anche gli operatori del mercatino artigianale tra hotel Kursaal e via Fiume tornano a farsi sentire e chiedono un nuovo incontro a Palazzo Mancini. "Ci auguriamo che la volontà di questa amministrazione comunale di applicare la ztl al lungomare Rasi-Spinelli, oltre a soddisfare le esigenze delle attività presenti, attraverso l’utilizzo di un maggior suolo pubblico per tavolini all’aperto, possa anche rimettere in campo nuove possibilità per il nostro mercatino artigianale – dicono gli operatori del mercatino artigianale – Se, infatti, c’è posto per i tavolini, non è plausibile che non possa esseci per noi, a meno che non si decida, politicamente, di escluderci". Ed ancora: "Già prima della notizia della ztl, avevamo rilevato la presenza di spazio sufficiente per allestire, in tutta sicurezza, i nostri banchi. Ad esempio anche nella nuova piazzetta che si è creata vicino all’hotel Kuursaal – continuano gli operatori – che nel progetto originale ci risulta essere stata adibita proprio a mercatino. Cosa è cambiato tanto da escluderci? Per discutere di tutto ciò abbiamo chiesto un nuovo incontro con il vicesindaco Belluzzi, ma tale richiesta non è stata accolta. Alla luce dei fatti, con la ztl serale del lungomare, crediamo che un incontro sia più che necessario".