Ztl sul lungomare, multe a chi è senza pass solo dall’estate

"Dall’8 aprile scatterà la zona a traffico limitato sul lungomare anche Viserba, durerà fino alla seconda domenica di settembre. Non si faranno multe con le telecamere per i primi mesi, forse si inizierà ad agosto, ma sarà comunque vietato il transito alle auto, quindi comunque multabili dai vigili".

L’anticipazione, per ora senza conferme ufficiali, viene da Gabriele Bernardi, noto albergatore di Viserba, già consigliere di quartiere. Sul tema ztl l’altro ieri si è tenuto un nuovo incontro con residenti e operatori di Rimini nord, a Viserba. "In realtà non abbiamo ancora deciso – precisa subito l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – Dipenderà molto dall’esito del pre-esercizio che inizierà a Pasqua e probabilmente si protrarrà per più di un mese. Di certo le sanzioni scatteranno in estate, dobbiamo definire a partire da quando". Per il periodo ’di prova’ iniziale, ricordano gli assessori Frisoni, Juri Magrini (polizia locale) e Mattia Morolli (lavori pubblici), "chi entrerà nella ztl senza avere l’autorizzazione necessaria sarà raggiunto da una comunicazione mirata, senza incorrere nella sanzione. Una modalità pensata per accompagnare i circa 6mila tra residenti, albergatori, proprietari di seconde case o di posti auto interessati dal provvedimento".

Nell’incontro è stata annunciata una novità: "Abbiamo spiegato a residenti e operatori di Viserba – continua Frisoni – una modifica alla viabilità che si è deciso di introdurre per il tratto di lungomare compreso tra via XXV marzo e via Polazzi, dove non è presente un’articolata rete di vicoli di penetrazione a monte. A oggi quel tratto prevede tra via Polazzi e via Pallotta, una corsia preferenziale dedicata ai mezzi pubblici, ma dal prossimo inverno, nel periodo di sospensione della ztl, tornerà a essere doppio senso di marcia. Un accorgimento che credo possa essere utile sia per rendere più agevole l’accesso a chi vive e lavora in quell’area, sia per proteggere il lungomare e consentire la piena circolazione degli autobus nel periodo a più alta frequentazione della zona turistica. Questa modifica è frutto proprio del costante rapporto di confronto ed ascolto coi cittadini, che ci permette di valutare in maniera puntuale alcune situazioni e adottare le azioni per migliorarle". "Auto sì o auto no? Il problema – insiste Bernardi – è che quel lungomare che abbiamo aspettato una vita ha solo 2 ma ne dimostra già 10: straziata dal traffico la nostra agognata litoranea si sgretola insieme ai sogni che avevamo riposto". Prossimo incontro lunedì sera all’hotel Oxygen di Viserbella.

Mario Gradara