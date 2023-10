Zucche, dolcetti e scherzetti: che festa nei parchi

Un Halloweeen bestiale nei parchi del gruppo Costa. Da Oltremare a Riccione all’Acquario di Cattolica, gli animali stanno vivendo giorni di zucche e dolcetti in attesa del pubblico che arriverà con l’apertura dei parchi. Nella casa dei wallaby dell’area Australia, a Oltremare, i curiosi – e diffidenti – marsupiali si stanno avvicinando alle zucche. Per loro invece dei dolcetti ci sono cicoria, radicchio e prezzemolo. Gli avvoltoi del Mulino del Gufo si sono appoggiati sulle zucche senza alcuna paura. Nella laguna di Ulisse i delfini hanno fatto capolino fuori dall’acqua per osservare la zucca intagliata.

All’Acquario gli operatori si sono divertiti a giocare con le lontre. L’Halloween nei parchi Costa è già iniziato e altre sorprese arriveranno. Il divertimento da brivido inizia questo sabato e andrà avanti tutti i giorni fino a giovedì 2 novembre. Tra le novità c’è l’apertura serale di Oltremare martedì 31, quando il parco di Riccione ospiterà il pubblico dalle 14 fino alle 21. Il 29 ottobre e l’1 e 2 novembre sono le date di Magic Halloween, con animazione e spettacoli. Domenica alla laguna di Ulisse, al doppio appuntamento con Delfini, lo spettacolo della natura, tornerà protagonista Gessica Notaro, che è anche addestratrice dei mammiferi. Prosegue l’Halloween a Italia in miniatura con i mostri presenti tra piazze e spettacoli.