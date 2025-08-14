Zuffa sulla spiaggia, vigilantes ferito alla testa

Sam, un addio pesante

Cronaca
Parapiglia sulla spiaggia di Bellaria nel cuore della notte. È accaduto l’altro ieri, poco dopo le 23.30, quando sull’arenile all’altezza del bagno 20 si è scatenata una zuffa che ha coinvolto un vigilantes notturno e un gruppetto di cinque ragazzini tra i 14 e i 15 anni, tutti a quanto pare residenti nella zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i carabinieri della stazione di Bellaria che hanno identificato i presenti, oltre al personale del 118 e i genitori dei minori. La dinamica dei fatti è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Stando ad una prima ricostruzione, pare che tutto sia cominciato nel momento in cui i ragazzini, come tanti loro coetanei nelle sere d’estate, hanno di scendere in spiaggia per trascorrere del tempo insieme e ascoltare della musica. Un comportamento innocuo ma comunque vietato. A un certo punto è comparso il guardiano della spiaggia, che è andato incontro ai minorenni rimproverandoli e spiegando loro che lì non potevano stare. L’uomo ha chiesto loro di andarsene.

A quel punto sarebbe nata una discussione con i ragazzini che si sarebbero rifiutati di allontanarsi e di lasciare la spiaggia. La situazione è precipitata rapidamente e, nella confusione, oltre a parole sempre più pesanti, sono volati strattoni e spinte. Il vigilantes ha in seguito riferito di essere stato spinto da uno dei minori, finendo così contro un ombrellone e procurandosi una ferita non grave alla fronte. In seguito è partita la chiamata alle forze dell’ordine e al 118. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno medicato direttamente sul posto il vigilantes, insieme ai vigili bellariesi e ai carabinieri, che hanno identificato le persone presenti e sentito i testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul posto in seguito sono intervenuti anche i genitori dei minori, che hanno preso la difesa dei figli tentando di spiegare che non stavano facendo nulla di male. Il guardiano della spiaggia e i ragazzini hanno comunque fornito versioni divergenti e sarà ora compito delle forze dell’ordine chiarire come siano andate le cose. Al momento non sarebbero state presentate denunce ma non è da escludere che nelle prossime ore le parti coinvolte nell’episodio decidano di formalizzare una querela. La vicenda ha riacceso il dibattito sul tema della sicurezza nella zona del lungomare e della spiaggia di Bellaria, anche a seguito delle tante segnalazioni fatte dai commercianti e dai residenti della zona.

