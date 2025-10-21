Zuppi e Riva entrano nel Cantiere poetico

Si alza il sipario sul momento clou dell’undicesima edizione del Cantiere Poetico per Santarcangelo, l’incontro dal titolo La poetica nel sacro con il cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. Questa sera Zuppi dialogherà con Gigi Riva sulla co-creazione tra poesia e sacro. L’evento, in programma alle 21 al C’Entro Supercinema di Santarcangelo con ingresso consigliato a partire dalle 19, si preannuncia uno degli incontri più attesi nel panorama culturale santarcangiolese di quest’anno.

Come spiega lo stesso Riva, "il Cantiere Poetico di questa edizione vuole ribaltare il cliché legato a Quasimodo secondo cui la poesia durante le guerre perderebbe senso. È proprio nei momenti di conflitto, quando il rapporto tra vita e morte si fa più intenso e cresce l’esigenza di sacro, che la poesia non solo mantiene ma anzi acquista un’importanza centrale". Non mancheranno riflessioni e domande sul ruolo della Chiesa tra la complessità del presente e le tensioni causate dalle guerre.

Durante la terza giornata del ‘Cantiere’ un’attenzione speciale ai bambini e ai ragazzi delle scuole di Santarcangelo con Stupendi, il progetto culturale dedicato alla didattica poetica che coinvolge le scuole della città attraverso laboratori sul linguaggio lirico. La mattinata si apre alla primaria con L’impossibile di Sormani Valli, che invita i bambini a interrogarsi sul mondo e a trasformare le proprie riflessioni in poesie individuali e collettive. A seguire, sempre alla scuola primaria, Meraviglie di carta e poesia di Astolfi e, per i ragazzi della scuola media, Narrare è un atto poetico di Ghinelli e Bottani, un viaggio nella poesia che attraversa terra, cielo, mare, tempo, natura e desiderio.

Infine nella ‘città della poesia’ non può mancare un libro dedicato alla sua storia. Alle 18 alla biblioteca Baldini sarà presentato Santarcangelo della poesia. La poesia neodialettale del secondo ‘900 a Santarcangelo di Romagna, dove tutto ha avuto inizio di Rita Giannini. Un testo atteso che indaga come il dialetto grazie ai poeti santarcangiolesi sia diventato una vera e propria lingua della poesia. "Si tratta di un fenomeno rarissimo – spiega la Giannini – sia dal punto di vista storico che geografico. Per questo ho voluto metterlo in luce con un libro".

Riccardo Bianchini