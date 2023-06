4 Hotel di Barbieri: tra Rimini e Riccione ecco il miglior albergo pet friendly

Rimini, 3 giugno 2023 – L’Hotel The Box di Riccione di Alfredo Monetti e di sua moglie Marianna (viale Milano, 54) vince il premio di “miglior hotel pet friendly della riviera romagnola”. A proclamarlo, lo chef stellato Bruno Barbieri a chiusura della terza puntata (visibile in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now) del seguitissimo format “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

L’hotel, in pieno centro della cittadini balneare, ha 36 camere e 6 suites e si sviluppa su cinque piani, il primo dei quali è un locale/ristorante meta della movida romagnola. The Box è un hotel unico nel suo genere nato (come suggerisce il nome) inizialmente da un cubo e poi completamente ristrutturato inserendo elementi moderni di design perfettamente integrati nella tradizione romagnola.

È un hotel pet friendly perché Alfredo e Marianna, da grandi viaggiatori, con il loro cane hanno girato tutto il mondo e conoscono bene i disagi di viaggiare con un amico a quattro zampe, ma è anche allo stesso tempo una struttura adatta ai giovani o a chiunque voglia immergersi nella movida romagnola.

Nel corso dell’episodio il cuoco e conduttore televisivo è stato accompagnato nel tratto di riviera fra Rimini e Riccione da un nuovo e fidatissimo amico a quattro zampe di nome Totò pronto ad abbaiare ad ogni “difetto” o “disservizio” delle strutture ricettive romagnole in gara. “Complimenti ad Alfredo e Marianna per aver dimostrato ancora una volta l’eccellenza di questa struttura – ha dichiarato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini – Hanno infatti vinto per aver dimostrato come si riesca a conciliare l’accoglienza e l’amore verso i nostri amici a quattro zampe e gli umani. Riccione – ha aggiunto – è in generale una città pet friendly: lo dimostrano le diverse spiagge attrezzate e i tanti hotel pronti ad accoglierli. È inoltre emersa la simpatia e l’allegria della nostra città”.

Gli altri concorrenti in gara