I 70 anni di Tondelli, la sua Rimini scandalosa nelle foto di Pesaresi

Rimini, 14 settembre 2025 – Settant’anni fa, nasceva a Correggio un ragazzo magro, curioso, che al Dams di Bologna si formò con Umberto Eco e Gianni Celati. Leggeva Kerouac e Ginsberg, ascoltava la Beat Generation, cercava di far entrare nel romanzo italiano le voci della sua generazione. Si chiamava Pier Vittorio Tondelli e in poco più di un decennio avrebbe scritto libri capaci di cambiare la letteratura. Con Altri libertini (1980) diede scandalo e ottenne culto, con Pao Pao (1982) raccontò la caserma. Nel 1985 pubblicò Rimini, un romanzo che resta il suo lavoro più ampio e corale. Lo definì lui stesso “un affresco, forse una sinfonia, della realtà italiana di questi anni e dei vari modi – quello sentimentale, quello drammatico, quello esistenziale – di raccontarla”.

In Rimini le spiagge, i locali e le discoteche diventano teatro di storie intrecciate: turisti, ragazzi in cerca d’identità, illusioni che bruciano in fretta. Non la cartolina patinata, ma il lato oscuro e febbrile della Riviera. Una città ’apocalittica’ e seducente, dove edonismo e solitudine camminano insieme. Tondelli morì troppo presto, nel 1991, a soli 36 anni, ma lasciò un’eredità ancora viva, capace di parlare al presente. A distanza di quasi quarant’anni, Rimini ha deciso di celebrare quel romanzo e, più in generale, l’impatto degli anni Ottanta sulla cultura italiana. Il cartellone si intitola ’Rimini 80. E tu dov’eri nel 2025?’ e propone concerti, incontri, proiezioni, mostre. Ma il cuore simbolico è l’esposizione dedicata a Marco Pesaresi, inaugurata ieri, proprio ad un giorno del compleanno di Tondelli, ai Palazzi dell’Arte – Podestà e Arengo.

Pesaresi, nato a Rimini nel 1964 e morto prematuramente nel 2001, è stato uno dei fotoreporter più originali della sua generazione. Per l’agenzia Contrasto documentò guerre, frontiere, migrazioni. Ma quando tornava a casa, fotografava la sua città: la Rimini della notte, dei locali, dei corpi.

“Marco di giorno aspettava la notte – spiega il curatore Mario Beltrambini –. In Romagna scattava in bianco e nero, per disintossicarsi. Ma nelle diapositive a colori abbiamo trovato un tesoro”. La mostra raccoglie un centinaio di immagini, molte inedite e per la prima volta anche a colori. Foto che riportano nei club simbolo come Cocoricò e Pascià, con le piste illuminate da luci stroboscopiche e la musica di I Like Chopin o di Dolce Vita come colonna sonora. Ma ci sono anche i primi amori gay, i travestimenti che rompevano le regole, le prostitute, le risate goliardiche e gli abbracci all’alba. Una Rimini scandalosa e vitale, che non voleva etichette. Pesaresi non cercava di scandalizzare: osservava. Nelle sue immagini la trasgressione si mescola alla tenerezza, l’euforia all’ombra della solitudine. “Non mi aspettavo una mostra a colori – confessa la madre, Isa Perazzini –. Vedere quegli anni con tanta chiarezza mi emoziona. Marco ha raccontato la sua terra con amore e ironia”. La mostra, curata da Beltrambini e Jana Liskova, resterà aperta fino al 10 novembre (dal martedì alla domenica, ore 10-19, chiuso il lunedì). L’ingresso è libero. Ed è proprio questo il filo che lega Tondelli e Pesaresi: senza conoscersi, hanno raccontato la stessa città con strumenti diversi. Se lo scrittore la definì “sinfonia di voci e contrasti” il fotografo l’ha fermata in immagini notturne, restituendo la stessa miscela di fragilità e ironia. Perchè entrambi hanno saputo vedere oltre la superficie, oltre la cartolina.