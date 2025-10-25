Abbronzatissimi e l’eterna estate di Mauro Di Francesco: la Riviera piange ‘Maurino’

Rimini, 25 ottobre 2025 – Le commedie balneari, quei film spensierati che raccontavano le avventure estive tra sole, spiagge e discoteche della Riviera Romagnola, sono ormai un ricordo di un’epoca lontana. Ma quando parliamo di Abbronzatissimi (1991), non possiamo fare a meno di rivivere la magia di quei giorni, che non torneranno più, e il sorriso di Mauro Di Francesco che ci ha lasciato all’età di 74 anni.

La ‘camminata da ricco’

Nel ruolo di Maurino, l’operaio squattrinato che si spaccia per un ricco imprenditore, Di Francesco ha contribuito al successo del film, accanto a Teo Teocoli e Jerry Calà. Una delle scene più celebri, è quella in cui Teocoli, nel ruolo di Matteo, corregge Mauro sul suo modo di camminare: "Ma come cammini?”. Una battuta, simbolo di una comicità che ha segnato un’epoca.

In quella scena, Teocoli, con la sua mimica comica impeccabile, insegnava a Mauro come camminare come un “ricco”, facendo ridere intere generazioni con una lezione di classe che non aveva nulla a che fare con il denaro, ma con l’atteggiamento.

Tra il Peter Pan e la Baia Imperiale

Girato tra Rimini e Riccione, Abbronzatissimi è diventato il simbolo di un’estate eterna, quella che i giovani degli anni ’90 sognavano di vivere tra le discoteche, le spiagge e gli hotel di lusso. Il film, che raccontava le disavventure estive di una serie di personaggi surreali, ma incredibilmente simpatici, era anche un trampolino di lancio per le stelle del momento. Jerry Calà, con il suo ruolo di pianista Billy Damasco, riusciva a far ridere il pubblico con la sua disarmante naturalezza, mentre Alba Parietti interpretava la femme fatale Aurora, la cui vita sentimentale si intrecciava con quella del povero Billy. Le location del film sono diventate parte della storia della Riviera: la discoteca Peter Pan di Misano Adriatico, l’Hotel Casablanca, il Grand Hotel di Riccione, la Baia Imperiale di Gabicce. Tutti luoghi che oggi, pur cambiando, portano con sé il ricordo di quelle estati piene di risate, sogni e avventure.

La colonna sonora

La colonna sonora del film, che comprende canzoni come Abbronzatissima di Edoardo Vianello, Ciao mamma di Jovanotti e Pretty Woman di Roy Orbison, è un altro tassello di quella cultura musicale che caratterizzava l’Italia di quegli anni. Quei brani sono ancora oggi il sottofondo perfetto per chiunque voglia rivivere quel periodo con nostalgia e, perché no, un sorriso.

Un’estate è per sempre

Ma Abbronzatissimi non è stato solo un film di risate, ma anche un racconto di cambiamenti sociali, con i suoi personaggi che, pur essendo ingegnosi e a volte un po’ truffatori, ci hanno offerto anche un ritratto ironico e leggero della società italiana di quel tempo. Le situazioni assurde che vivevano, come la follia di Billy che tenta di uccidere il marito di Aurora o le disavventure di Maurino e Teo, fanno parte di una commedia che è diventata simbolo di un’epoca di spensieratezza e di evasione.