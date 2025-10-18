Affari Tuoi, il coraggio delle sorelle di Riccione vale 50mila euro

Riccione, 18 ottobre 2025 – Gaia e Alice, brave e coraggiose nel non fermarsi davanti alla somma di 150mila euro. Gaia è un’insegnante nei nidi di Riccione e si è presentata alla trasmissione Rai, ‘Affari tuoi’ condotta da Stefano Di Martino, nella serata di venerdì. Al suo fianco la sorella Alice, anche lei un’educatrice nei nidi riccionesi. Le due sorelle sono state brave a farsi i propri di ‘affari’ giocando una partita iniziata male, ma subito ripresa, arrivando a sfiorare il colpaccio.

In principio le chiamate sono partite con il primo pacco aperto da 2mila euro, mentre nel secondo pacco c’erano appena 10 euro. Alla terza chiamata è arrivata la prima nota negativa, perché se ne sono andati in fumo 200mila euro. Al quarto tiro le due sorelle si riprendono e scartano il pacco da 500 euro, ma alla quinta ecco che la fortuna torna a voltare le spalle a Gaia e Alice: addio al pacco da 20mila.

L’ultima chiamata va anche peggio perché se ne vanno i 75mila euro. Da qui in poi cambia tutto. Gaia è stata brava a mescolare le carte, anzi i pacchi, ricorrendo a ben tre cambi, scartando quelli che le avrebbero dato ben poco. Una tattica che le ha permesso di arrivare nella migliore delle condizioni alla fase finale del gioco, il che significa ritrovarsi con due pacchi di peso tra cui scegliere. In uno c’erano 50mila euro, mentre nell’altro il montepremi di 300mila euro. In questo caso non ci si limita alla scelta, ma si può fare una offerta al ‘dottore’ della trasmissione.

E l’offerta che ha fatto Gaia è stata la seguente: 150mila euro per andare a casa contenta, senza scoprire cose c’era nei pacchi. Il ‘dottore’ in modo salomonico ha abbassato la richiesta portandola a 150mila euro, la metà del montepremi complessivo. Ma Gaia ha deciso ugualmente di tentare la fortuna scegliendo tra i due pachi a disposizione. Ha cestinato un assegno del valore di 150mila euro per giocarsi il tutto per tutto. Aveva il 50% di possibilità di portarsi a casa 300mila euro. Purtroppo per lei la scelta è ricaduta sul pacco con 50mila euro, comunque una cifra ragguardevole con cui Gaia e la sorella Alice sono tornate a casa.