Alberta Ferretti, sfilata a Rimini: omaggio a Fellini e alla Romagna

Rimini, 18 aprile 2023 - Una sfilata a Castel Sismondo, nel centro storico di Rimini, in un omaggio al cinema di Federico Fellini e alla Romagna: è l’idea di Alberta Ferretti per presentare la collezione Resort 2024. L’evento si terrà il prossimo 26 maggio.

"Avevamo programmato di celebrare la Romagna e Federico Fellini nell'anno del centenario della sua nascita, il 2020, ma la pandemia che ha colpito il mondo ha cambiato i nostri piani. Ora però siamo finalmente pronti per affrontare questo progetto con grande entusiasmo”, commenta Alberta Ferretti.

"Quando penso a Federico Fellini mi viene in mente una sua frase: 'Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.' Ecco, io penso che queste parole riassumano alla perfezione il senso del mio lavoro di creativa: se penso al mio percorso e alla mia carriera, per me creare abiti e immagini attraverso la collaborazione con meravigliosi fotografi è stato un modo di raccontare ed esprimere me stessa”.

"La moda e il cinema - aggiunge la ministra del Turismo Daniela Santanchè - sono due eccellenze dell'italianità che ci hanno reso e ci rendono grandi nel mondo. Due vettori che si fondono insieme esprimendo il meglio della nostra nazione divenendo al tempo stesso traino fondamentale per il turismo”.

"Il linguaggio cinematografico e la creatività della moda italiana insieme - aggiunge la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni - per raccontare a un pubblico internazionale la cultura e la storia dell'Italia. Sono convinta che la promozione del cinema italiano all'estero si realizzi anche attraverso iniziative congiunte con altri settori creativi. E quello della moda, che rappresenta l'eccellenza del made in Italy nel mondo, è sicuramente un veicolo straordinario”.

Lo show viene realizzato in partnership con il ministero del Turismo, il ministero della Cultura insieme a Cinecittà, la Regione Emilia- Romagna, il Comune di Rimini e il Convention Bureau Italia.