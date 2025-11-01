Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle? Milly Carlucci: “Non possiamo lenire il tuo dolore, ma ti aspettiamo”

Rimini, 1 novembre 2025 - Una stella in meno brilla questa sera sul palco di Ballando: Andrea Delogu non è tra i protagonisti della puntata in onda questa sera 1 novembre. Un momento doloroso, dopo la morte del fratello Evan, difficile da superare. Un'assenza scontata. Non è chiaro quando e se tornerà in pista. La presenza nel programma condotto di Milly Carlucci è stato in dubbio fin da subito: Andrea, il giorno della tragedia, aveva subito abbandonato le prove di Ballando con le Stelle ed era rientrata a Rimini per organizzare il funerale del ragazzo di 18 anni morto in un incidente in moto. “Avrete notato che nel nostro gruppo dei ballerini manca Andrea Delogu”, dice Milly Carlucci alle 21,45, presentando come ogni sabato le coppie in gara, poi chiama accanto a sé Nikita Perotti, il ballerino e maestro della Delogu. “Voi tutti sapete che ha subìto un lutto gravissimo. Noi tutti partecipiamo al suo dolore. Nikita è stato al funerale in rappresentanza di Ballando con le stelle”. Poi la conduttrice si rivolge direttamente alla Delogu: “Andrea, non abbiamo la pretesa di lenire il tuo dolore. Ma sappi che ti vogliamo veramente bene e vogliamo di nuovo tornare a farti sorridere”. E’ seguito un lungo applauso. “E’ per te Andrea, da tutto il nostro pubblico e da tutti noi – chiude Milly tra la commozione generale -. Ti aspettiamo. E adesso entriamo in gara”. The show must go on.

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle; a destra, Andrea Delogu con il ballerino e compagno in pista Nikita Perotti

L'assenza e il futuro a Ballando con le stelle

Tutto il mondo dello spettacolo, nel momento del dolore, si è stretto intorno ad Andrea Delogu: numerosi i messaggi di vicinanza anche da parte degli altri concorrenti di Ballando con le stelle. "Le ho parlato, ma non ci sono parole, non riesco a immaginare cosa prova - ha detto Milly Carlucci -. L’abbiamo inondata di messaggi. Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia". Lo show questa sera ci sarà, perché "così vuole il nostro mestiere". Ma questa sera Andrea Delogu no. E poi deciderà se proseguire.

Milly Carlucci e Barbara D'Urso: l'abbraccio dei colleghi ad Andrea Delogu per la morte del fratello

La vicinanza del ballerino e compagno in pista Nikita Perotti

Nikita Perotti vicino ad Andrea Delogu, non solo in pista. Il ballerino che fa coppia con la conduttrice riminese era presente anche al funerale del fratello a Bellaria. Un modo per farle sentire la vicinanza e per confortarla in questo momento dolorosissimo. Tra i volti in chiesa c'era anche l’attore e modello Luigi Bruno, ex fidanzato di Andrea Delogu. Oltre 500 persone presenti alla cerimonia, tra commozione e lacrime.

Chi era Evan e l'incidente fatale a Bellaria

Il giovane Evan è morto a 18 anni, era figlio di Walter e di mamma Livia Avram ed è scomparso mercoledì pomeriggio a Bellaria dopo un incidente con la moto a Bellaria. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto Benelli 750 in un tratto rettilineo, andando prima a impattare contro un palo della luce e poi carambolando su un secondo, sempre a lato della carreggiata. La tragedia è avvenuta in via Vittor Pisani, una strada tranquilla e solitamente poco trafficata.

Il dolore silenzioso di Andrea Delogu

Per Andrea Delogu “Evan era come un figlio - ha detto Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta e ‘opinionista’ di Ballando con le stelle -. Il ragazzo frequentava le scuole serali, come ha ricordato il padre sui social e il progetto era che lui si trasferisse poi a Roma perché Andrea potesse occuparsi di lui, ma così non potrà più essere”. Sui social, dove è sempre attivissima, Andrea non ha scritto nulla del fratello. Troppo grande il dolore. "Non riesco a dire niente. Non ho le parole", ha ripetuto la conduttrice a chi l’ha cercata in queste ore.

Andrea Delogu con il fratello Evan Oscar Delogu, 18 anni, morto in un incidente stradale in moto in una foto postata dalla conduttrice e showgirl su Instagram

Le parole del padre: "Le ho detto di andare avanti"

"Per Andrea – dice Walter Delogu – Evan non era solo un fratello: era come un figlio. Le ho detto di andare avanti, di continuare a lavorare, di fare il suo dovere. Se la vedessi ferma, so che questo vuoto sarebbe ancor più grande. Lei mi ha risposto: hai ragione papà, lo farò. Evan era un suo grandissimo fan – continua Walter Delogu – Quando guardavamo insieme Ballando con le stelle o La porta magica mi diceva sempre: hai visto papà, che brava è Andrea!". Ma ogni dolore ha i suoi tempi, ogni persona reagisce in modo differente. Quando Andrea Delogu avrà la forza di tornare sul palco, il suo pubblico sarà lì pronto ad abbracciarla.