Ultimi balli d’estate in riviera: Space oltre le 100mila presenze, Cocco e Villa pronti al gran finale

Rimini, 1 settembre 2025 – Ultimo tango in collina: le luci delle discoteche della Riviera si stanno spegnendo per la pausa invernale. Alcune lo hanno già fatto, altre si preparano al gran finale di una stagione intensa, fatta di luci e ombre per il turismo, ma sicuramente brillante per il mondo della notte. Sono stati tre mesi che non hanno deluso gli appassionati, grazie a eventi di qualità ogni weekend e non solo. Dal glamour della Villa delle Rose di Misano, all’esclusività dello Space di Riccione, fino al tempio della techno del Cocoricò, anche quest’anno la provincia di Rimini si è confermata una delle capitali italiane della musica elettronica, ospitando grandi artisti internazionali come Bob Sinclar, Joseph Capriati e Carl Cox, solo per citarne alcuni.

Coricò tra Memorabilia e il finale con i Martinez Brothers

Sotto la Piramide del Cocco, sabato si è celebrato il penultimo atto di un’estate ricca di grandi party, tra cui spicca il compleanno del celebre Memorabilia. “È stata un’estate fantastica, continuo ad essere entusiasta di questa avventura – esulta Enrico Galli, tra i soci del Cocoricò –. Sono contento, anche se il mercato in generale non è stato dei migliori. Il turismo ha avuto le sue difficoltà, ma per noi è andata molto bene comunque”.

Il segreto? Rinnovarsi, proprio come negli anni ’90, quando il locale cambiava volto ogni sei mesi per restare al passo con le mode. “Ogni volta cerchiamo di migliorarci, e così faremo sempre – prosegue Galli –. Il Cocco deve essere sempre aggiornato, con novità al passo coi tempi, ma senza dimenticare il passato”. Dopo un po’ di pausa, la Piramide tornerà comunque a tremare anche dopo l’estate con i Martinez Brothers (20 settembre), per la serata che chiuderà ufficialmente la stagione del Cocoricò. “Ma siamo già proiettati ai prossimi eventi. Al Cocco non ci si ferma mai – conclude Galli –. Prima il party di Halloween, poi l’ultimo compleanno del Memorabilia, questa volta fuori casa, all’Unipol Arena di Bologna”.

Villa delle Rose: grandi nomi e glamour

Anche la Villa delle Rose si prepara a salutare l’estate con l’ultimo evento in programma il 27 settembre. Alla sua trentesima stagione consecutiva, la discoteca misanese ha portato in scena habitué come Bob Sinclar e nomi italiani del calibro di Il Pagante ed Emis Killa, senza dimenticare Jamie Jones e Luciano. “È stata un’estate sulla cresta dell’onda – fanno sapere dallo staff della Villa –. Dalle serate glamour del sabato con Vita, alle atmosfere del Vidaloca, fino ai format più sperimentali come Clorophilla e Ama: ogni serata ha avuto un concept unico, pensato per pubblici e gusti differenti”. Non solo musica, ma veri e propri show: scenografie teatrali, performer, giochi di luce e costumi che hanno trasformato la pista in un palcoscenico. “Dopo così tanti anni, la Villa è sinonimo di qualità e divertimento. E il prossimo anno non sarà da meno”.

Space, una stagione col botto

Chi invece ha già spento le luci è lo Space di Riccione, che sabato ha chiuso la sua seconda stagione con gli Artbat. Un finale col botto, che ha visto 4.500 persone scatenarsi in pista. “Un closing all’altezza delle aspettative – commenta Fabrizio Tamburini, responsabile comunicazione dello Space –. Quest’anno eravamo ancora in un periodo di start up: il nostro obiettivo era consolidare il lavoro della scorsa stagione in cui ci siamo posizionati con 18 eventi, diventando il primo locale in Italia e il numero 35 al mondo”. Tra serate indimenticabili e il Versus festival il bilancio è più che positivo: 100mila presenze da giugno, un pubblico affezionato e un’identità ben definita. “Ora il prodotto è pronto per essere gustato davvero – prosegue Tamburini –. Sappiamo cosa fare e abbiamo in mente tante cose. A breve lanceremo la nuova stagione: oscilleremo tra i 20 e i 25 eventi anche nel 2026. È questa la chiave giusta e intendiamo proseguire su questa strada”. “Quest’anno abbiamo affinato il nostro prodotto, mantenendo lo stesso livello artistico – conclude poi Fabrizio De Meis, direttore artistico e patron dello Space di Riccione –. Il pubblico ha risposto alla grande, sia quello dei “clubbers”, sia quello più esigente e alto spendente, a cui abbiamo riservato attenzioni particolari sin dal nostro esordio. Siamo già pronti per una definitiva consacrazione nel 2026”.