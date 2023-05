Bruno Barbieri e i 4 hotel pet friendly della Romagna: con lui un giudice a quattrozampe

Rimini, 23 maggio 2023 - Quanto sono ospitali gli hotel della Riviera romagnola per chi vuole andare in vacanza con il cane o il gatto? A fare le pulci all'offerta 'pet friendly' è lo chef bolognese Bruno Barbieri, che insieme a un amico a quattrozampe si è trasferito nel tratto di costa compresa tra Rimini e Riccione: i due giudici testeranno con mano (o con zampa) e giudicheranno l'ospitalità di quattro strutture, sulla riviera romagnola, che si proclamano amiche degli animali.

Bruno Barbieri conduce la trasmissione 4 hotel

Stiamo oviamente parlando della trasmissione 4 hotel, che dedica un nuovo episodio, atteso per giovedì 1° giugno - in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - agli hotel pet friendly. Il meccanismo di questo episodio resta lo stesso di tutte le altre settimane, ma con una piccola ma decisiva differenza: gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo di 'pet friendly' puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult.

La gara: in hotel con il cane

I concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi, e saranno sempre accompagnati ciascuno dal proprio cane: chi meglio di lui potrà stabilire e giudicare l'ospitalità offerta dagli alberghi, tra camera e servizi ad hoc? Non farà eccezione Bruno, che per l'occasione sarà in compagnia di uno speciale consigliere pronto ad abbaiare a ogni difetto trovato nelle camere.

Fatto il check-in, per ciascun hotel verranno sperimentati l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti e i propri cani si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Nel corso di questo nuovo episodio - giovedì 1° giugno alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - Bruno condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di alcuni dei migliori hotel dedicati agli amici a quattro zampe (o due zampe, purché non siano esseri umani) della riviera romagnola.