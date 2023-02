Carnevale Rimini, sfilano le maschere da Santarcangelo a Riccione

Rimini, 19 febbraio 2023 - Folla nelle piazze di Rimini, Santarcangelo e Riccione per il carnevale. Tantissime le feste in programma oggi, domenica 19 febbraio. La più bella e partecipata è stata quella a Santarcangelo, dove il 'Corso mascherato' è tornato a sfilare dopo due anni di stop a causa della pandemia. Oltre 15mila le persone che hanno seguito il corteo dei 12 carri allegorici e dei gruppi a piedi. Alla fine immancabile la premiazione dei carri e delle maschere più belle.

Migliaia di persone anche in piazza Cavour a Rimini per 'Color Coriandolo', la tradizionale manifestazione di carnevale dedicata ai più piccini. In piazza giocolieri, trampolieri, musica e animazioni.

Feste anche a Viserba e in altre zone della città. Centinaia di bambini in maschera a Riccione lungo corso Fratelli Cervi e in piazza Matteotti per Carnevale in Paese. Una partecipazione andata oltre le aspettative degli organizzatori. Tra sfilate e scherzi, la festa di carnevale è stata un grande momento di allegria. Lungo le vie i bambini hanno trovato postazioni con giochi e laboratori creativi e hanno partecipato a una grande caccia al tesoro.