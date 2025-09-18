Chiara Ferragni e il “Club illusi per sempre”: gioco di squadra col duo creativo di Riccione

Riccione, 18 settembre 2025 – Dopo mesi di silenzio e polemiche, Chiara Ferragni ha scelto Riccione per ripartire. Qui ha girato il video della nuova capsule collection realizzata con Rivoluzione Romantica, il duo creativo riccionese formato da Alberto Albani ed Edoardo Bertuccioli.

La Ferragni ha cancellato tutti i post del suo brand, cambiato logo e colori, virando su un’immagine più pulita e minimal. Nasce così il “Club illusi per sempre”, con felpe, magliette e accessori dedicati a chi in amore ha preso batoste, ma con ironia.

“Lei ci conosceva già, aveva indossato alcune nostre felpe. Le piaceva il nostro modo di raccontare le sofferenze d’amore in chiave autoironica e ci ha voluti al suo fianco per rilanciare il marchio” spiegano Albani e Bertuccioli.

La scelta di Riccione non è casuale: lo shooting è stato realizzato tra locali storici e personaggi simbolo della città. “Per noi era importante legare questa collaborazione alla città dove siamo cresciuti. Riccione è sempre stata un laboratorio creativo” raccontano i due. E tra felpe con scritto “World’s best sottona” e tessere da “illusi per sempre”, Chiara Ferragni prova a rimettersi in gioco proprio da qui.