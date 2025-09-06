Chiara Ferragni riparte da Riccione tra shooting, pranzi e nuovi progetti

Chiara Ferragni riparte da Riccione. Non è passata inosservata, nei giorni scorsi, la presenza in città della regina delle influencer.

Per qualche ora, Chiara ha trasformato la Perla Verde in un set a cielo aperto, tra storie Instagram, shooting nei locali e foto con i fan.

L’imprenditrice digitale è stata avvistata, ad esempio, all’Allotria 23, dove si è concessa un pranzo a base di pesce in riva al mare.

Non è mancata nemmeno una tappa al ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Monte, con tanto di cartolina e dedica ai figli.

Dopo un’estate trascorsa tra Grecia, Ibiza e Turchia, con Giovanni Tronchetti Provera al suo fianco, Chiara ha dunque deciso di concedersi qualche ora di relax in Riviera, prima di fare rientro a Milano in vista dell’autunno e di quello che si annuncia come un nuovo inizio nella sua carriera.

Quella di Ferragni, tuttavia, potrebbe non essere stata una semplice visita di piacere o una vacanza mordi e fuggi. L’influencer di recente ha rimosso tutti i contenuti dal profilo Instagram del brand (il quale conta 1,5 milioni di follower) e da tempo è al lavoro per rilanciare la sua immagine, dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta su di lei.

Si vocifera di nuovi progetti, per il momento ancora top secret, e di nuove collaborazioni che, guarda caso, avrebbero portato Ferragni fino in Romagna. Per il momento, come già detto, si tratta solo di rumors, non ancora confermati.

Qualcosa però bolle in pentola, come i follower più attenti hanno intuito. L’imprenditrice sarebbe venuta a Riccione per “girare qualcosa di carino”.

Per conoscere le novità, bisognerà aspettare i prossimi giorni. Chi lo sa... forse quella dei giorni scorsi potrebbe non essere l’ultima visita di Ferragni in Riviera.