Coma Cose, Riccione sullo sfondo del nuovo video sul singolo “Agosto Morsica”

Riccione (Rimini), 5 maggio 2023 – L’uscita del nuovo singolo dei Coma Cose ‘Agosto Morsica’, da mezzanotte su tutte le piattaforme di streaming, oggi alla ore 14 è stata seguita dalla pubblicazione del video girato interamente a Riccione. Le riprese della nuova canzone del duo composto da Fausto Lama e Francesca California sono state realizzate tra la spiaggia, i Bagni Gianni 64 Riccione, il Beach Village Riccione, la sala giochi Happy Days, il ‘Da Bice’, il The Box Riccione e La piada di kino.

Il videoclip ufficiale, di quella che si candida a diventare la canzone dell’estate, è nato da un'idea di Fausto Lama e prodotto da Borotalco.tv. Le scene sono state girate in una Riccione deserta ma che già si prepara all'arrivo dell'alta stagione. Ogni frame ci trasporta nel passato all'interno della tipica estate italiana in riviera, dalle serate in sala giochi allo scambiarsi birre fresche e piadine sul lungomare, fino ai momenti più romantici e sereni trascorsi assieme, che scaldano come il sole cocente.

"Quando ero bambina / chiamavo il mare / quel posto coi pesci / in cui mi piace tornare” recitano i primi versi della canzone: Riccione diventa il luogo ideale dove ambientare le narrazioni di uno dei fenomeni musicali più amati e seguiti, un incontro reso possibile grazie alla storia di Riccione, alle sue spiagge e al suo mare.

Dopo aver appena concluso il tour nei club ‘Un meraviglioso modo di incontrarsi’ e aver vinto il disco di platino con il singolo sanremese ‘L’Addio’, il nuovo brano è stato suonato in anteprima live in occasione della partecipazione del duo al Concertone del Primo Maggio di Roma. Scritto dai Coma Cose e prodotto dai Mamakass, ‘Agosto Morsica’, pur mantenendo le cifre stilistiche malinconiche che da sempre caratterizzano California e Fausto Lama, invita a cantare e ballare, una vera e propria brezza calda fatta di attimi da condividere con chi abbiamo accanto.