Come arrivare al concerto di Vasco Rossi a Rimini: parcheggi e bus

Rimini, 25 maggio 2023 – Conto alla rovescia per lo spettacolo di Vasco Rossi allo stadio di Rimini, a 26 anni di distanza dalla precedente esibizione. Più di 30mila persone attese in due giorni, 210 agenti dalla polizia locale impegnati su più turni, 6 parcheggi straordinari e Metromare e trasporto pubblico potenziato.

Sono alcuni dei numeri del piano di accoglienza previsto per il concerto di Vasco Rossi che parte da Rimini il 2 giugno con l’anteprima ‘data zero’ del ‘Vasco Live’, preceduto dal soundcheck del 1 giugno riservato ai fan iscritti al Blasco fanclub, pronto a tornare negli stadi, con partenza ufficiale da Bologna il 6 giugno.

Il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona rossa in tutte le aree limitrofe all’area del concerto, di una area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e di un’area gialla interdetta alla circolazione, dove sarà però possibile far sostare biciclette e monopattini.

Parcheggi: ecco dove

I nuovi parcheggi dedicati, che si aggiungono a quelli della città, sono stati individuati nelle aree ‘RDS Stadium’, ‘Centro Commerciale Le Befane’, ‘Colosseo’, ‘Palacongressi’, ‘Gros’, ‘Fantoni’, per un totale di circa 5mila posti auto. I parcheggi saranno acquistabili online sulla piattaforma Parkforfun.com

Le aree parcheggio dedicate saranno così suddivise:

Parcheggi auto a tariffa €5,00:

N1 | Palacongressi (1 km di distanza)

N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

S1 | Colosseo (2 km di distanza)

S2 | RDS Stadium (2 km di distanza)

S3 | GROS (3,5 km di distanza)

S4 | Le Befane (2,5 km di distanza)

Parcheggio Camper a tariffa €15,00 (sosta solo la notte tra giovedì 1° giugno e venerdì 2):

N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

Parcheggio Bus a tariffa €30,00:

S3 | GROS (3,5 km di distanza)

Per le persone disabili che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico ‘Ex Damerini’ posizionata sul retro del palco.

Linee autobus potenziate

In occasione del concerto di Vasco il trasporto pubblico locale verrà potenziato con l’aggiunta di nuove corse. Sulla Linea 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini – fermata stazione FS) autobus ogni 30 minuti circa con ultima corsa da Rimini ore 1.50, mentre la Linea 11 che collega Rimini a Riccione servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa.

Il servizio Metromare (Rimini – Riccione) sarà prolungato fino alle 3.00 con corse ogni 30 minuti.

Strade chiuse: ecco quali

La circolazione dei veicoli sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra queste strade percorribili: via Tripoli, via Ugo Bassi, via Annibale Fada, via C.A. Dalla Chiesa e via Giovanni Fantoni percorribile fino all’intersezione con via Abruzzo aperta solo per i residenti.

I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare. All’interno dell’area così delimitata potranno altresì accedere i residenti e i veicoli autorizzati.

Le interruzioni alla circolazione, valida dalle 14 alle 3 di giovedì 1° giugno e dalle 8 alle 3 di venerdì 2 giugno, saranno presenti sulle seguenti intersezioni stradali:

Della Fiera/Marche, Della Fiera/Toscana, Della Fiera/Lombardia, Della Fiera/Piemonte, Circonvallazione Meridionale/Flaminia, Tripoli/Flaminia, Tripoli/Silvio Pellico, Tripoli/Lagomaggio, Luzzati/Crispi, Ugo Bassi/Damerini, Ugo Bassi/Pascoli, Fada/Lagomaggio, Fada/Flaminia, Flaminia Conca/Pananti, Fantoni/Abruzzo.

Accesso allo stadio: ecco come

All’interno dell’area gialla interdetta alla libera circolazione, sarà creata un’area blu, accessibile da appositi punti di filtraggio, alla quale potranno accedere esclusivamente i possessori del biglietto per l’evento, privi di qualunque oggetto ad eccezione di effetti personali, ad esempio, per coloro che verranno con il proprio motociclo, non sarà consentito portare con sé il casco.

Entrati nell’area blu, delimitata da una specifica transennatura presidiata dagli steward, sarà poi possibile entrare allo stadio Romeo Neri attraverso i punti di ingresso individuati dagli organizzatori dell’evento.