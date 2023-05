Scaletta e guida al concerto Vasco Rossi a Rimini

Rimini, 30 maggio 2023 – La data ‘zero’ del concerto che segna il ritorno di Vasco nella sua terra è dietro l’angolo e in un momento così complicato per l’Emilia-Romagna il legame fra il Kom e il suo popolo non potrebbe essere, forse, più saldo.

I 21mila biglietti messi a disposizione per il 2 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini (piazzale del Popolo 1) sono sold out da tempo anche se gli iscritti al Blasco fan club (il fan club ufficiale di Vasco) potranno assistere alle prove generali con soundcheck il giorno prima, il 1 giugno.

Nell’arco di 48 ore sono attese in città più di 30mila persone: sei i parcheggi straordinari messi a disposizione con Metromare e trasporto pubblico che saranno ovviamente potenziati.

Da domenica, inoltre, sono aperti due Infopoint (uno in piazza Cavour dalle 15 alle 19 di martedì 30 e mercoledì 31 e l’altro presso il negozio ‘Saraghina Eyewear’ in via Emilia 102 con apertura martedì e mercoledì 30-31 maggio dalle 10 alle 13 a dalle 15 alle 19) a cui il pubblico si può rivolgere per richiedere l’iscrizione al fan club con accesso alla data delle prove o, più in generale, per avere informazioni su come partecipare alle varie iniziative come prove, incontri o prevendite di biglietti.

L’intervista esclusiva a Vasco Rossi: “Il mio impegno per gli alluvionati, vi porteremo gioia”

La probabile scaletta

C’è da attendersi, scrivono i fan più agguerriti, un mix delle sue canzoni più famose e dei brani tratti dai suoi ultimi album. XI comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore aiuto Muoviti La pioggia alla domenica Un Senso L’amore Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa (intro) Eh già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Toffee Sally Anima fragile Siamo solo noi Vita spericolata Canzone – Albachiara

Come arrivare al concerto

Il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona rossa in tutte le aree limitrofe all’area del concerto, di una area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e di un’area gialla interdetta alla circolazione, dove sarà però possibile far sostare biciclette e monopattini.

Parcheggi

I nuovi parcheggi dedicati, che si aggiungono a quelli della città, sono stati individuati nelle aree ‘RDS Stadium’, ‘Centro Commerciale Le Befane’, ‘Colosseo’, ‘Palacongressi’, ‘Gros’, ‘Fantoni’, per un totale di circa 5mila posti auto. I parcheggi saranno acquistabili online sulla piattaforma Parkforfun.com Per le persone disabili che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico ‘Ex Damerini’ posizionata sul retro del palco.

La mappa dei parcheggi per il concerto di Vasco Rossi a Rimini

Linee autobus potenziate

Il trasporto pubblico locale verrà potenziato con l’aggiunta di nuove corse bus. Sulla Linea 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini – fermata stazione FS) autobus ogni 30 minuti circa con ultima corsa da Rimini ore 1.50, mentre la Linea 11 che collega Rimini a Riccione servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa. Il servizio Metromare (Rimini – Riccione) sarà prolungato fino alle 3.00 con corse ogni 30 minuti.

Strade chiuse: ecco quali

La circolazione dei veicoli sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra queste strade percorribili: via Tripoli, via Ugo Bassi, via Annibale Fada, via C.A. Dalla Chiesa e via Giovanni Fantoni percorribile fino all’intersezione con via Abruzzo aperta solo per i residenti. Le interruzioni alla circolazione, valide dalle 14 alle 3 di giovedì 1° giugno e dalle 8 alle 3 di venerdì 2 giugno, saranno presenti sulle seguenti intersezioni stradali: Della Fiera/Marche, Della Fiera/Toscana, Della Fiera/Lombardia, Della Fiera/Piemonte, Circonvallazione Meridionale/Flaminia, Tripoli/Flaminia, Tripoli/Silvio Pellico, Tripoli/Lagomaggio, Luzzati/Crispi, Ugo Bassi/Damerini, Ugo Bassi/Pascoli, Fada/Lagomaggio, Fada/Flaminia, Flaminia Conca/Pananti, Fantoni/Abruzzo.

Per chi viene da fuori città

Da lunedì 29 maggio sono tornate percorribili in treno le linee ferroviarie Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna (via Faenza) danneggiate dall’alluvione. Dalle 12 di oggi 30 maggio riaperto anche l’ultimo tratto della linea Ferrara – Ravenna – Rimini.

"Il numero delle corse - viene evidenziato in una nota – e la velocità dei convogli nelle tratte oggetto dei lavori dovranno essere incrementate gradualmente. Questo potrà comportare alcune modifiche al servizio e un allungamento dei tempi di viaggio fra Bologna e Rimini di circa 15 minuti. Riprende la piena offerta commerciale di Frecce e Intercity".