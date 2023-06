Concerto Vasco Rossi a Rimini: "Tin bota Romagna". E la gioia dei fan esplode

Rimini, 3 giugno 2023 – Romagna, tin bota. È con alle sue spalle la foto iconica dei lettini blu sulla spiaggia che incorninciano lo slogan di resilienza all’alluvione, che stasera Vasco Rossi ha aperto il proprio "rock n’ roll show" allo stadio. Acclamato, idolatrato, osannato dai 24mila del ’Romeo Neri’, il Blasco ha benedetto il cielo di Rimini ricordando che "stasera sono qui a portare un po’ di gioia... viva e forza la Romagna". E Vasco ha mantenuto la parola data. Ai fan, ma prima di tutto alla Romagna. Terra martoriata dopo l’alluvione, nel buio è proprio dall’auspicio del Kom di "riportare un po’ di gioia" che la Romagna si aggrappa e trova nella data zero del tour estivo del Blasco quella luce per diradare un po’ le nubi di tristezza. Perché "la tristezza però si può racchiudere dentro una canzone".

Dentro 30 canzoni, quelle rimbombate ieri tra le mura del ‘Neri’ quando il Komandante ha ripreso il microfono a 24 ore dalle prove ufficiali e ha fatto il regalo più grande a Romagna e romagnoli. Ed è stato splendido... è stato splendido. Proprio sulle note di Canzone, abbracciando il microfono come si fa con un vecchio amico, Vasco ha rivolto gli occhi al pubblico, gli occhi di chi le ha viste tutte eppure ancora ha la capacità di sorprendersi genuinamente nel vedere che ancora una volta sì, una Canzone può fare la storia e la differenza. Per un popolo intero.

Come l’ha fatta ieri ancora una volta Romagna mia, quando alle 23 spaccate il Gallo ha cantato: il bassista del Blasco, imolese doc, per una manciata di secondi ha rubato la scena alla rockstar di Zocca, per intonare l’inno della propria terra , leit motiv di uno show dedicato a una disgrazia da cui "la Romagna saprà rialzarsi". È il dodicesimo comandamento del ’Blasco’.

E poi con il tempo scandito dal la ncio di cappellini al pubblico e ’succinti’ Rewind, è sfilato via un concerto storico per la città di Rimini e per lo stesso Vasco, che non a caso prima di calcare il palco del ’Romeo Neri’, attraverso i propri profili social, ha ammesso: "Sono state due anteprime molto speciali per me, all’insegna della solidarietà con la gente romagnola, fiera e orgogliosa che non molla mai – così il ’Blasco’ su Instagram – Siete stati davvero fantastici". Perchè qui, in questa terra chiamata Romagna, qui sì che arrivano gli angeli.