Danza, a Rimini la quinta edizione del ‘concorso Noureev’ con grandi ospiti: dove e quando

Rimini, 3 maggio 2024 - La grande danza classica torna a essere protagonista a Rimini, grazie alla quinta edizione del 'concorso Rudolf Noureev'. L'evento, che si svolge all'interno del teatro Amintore Galli dal 16 al 21 luglio, si prepara ad accogliere vari rappresentanti della danza provenienti da ogni parte del mondo e ad assegnare diversi riconoscimenti, tra cui premi individuali e la possibilità di accedere a stage o compagnie internazionali.

L'evento

Grazie al lavoro dell'associazione culturale Artfest in collaborazione con il comune di Rimini e con il patrocinio della fondazione omonima, dal 16 al 21 luglio va in scena la quinta edizione del concorso dedicato alla memoria di Rudolf Nureev, noto ballerino e coreografo del XX secolo. La manifestazione si svolge nella cornice del teatro Amintore Galli e prevede l'assegnazione di diversi riconoscimenti tra i quali figurano cinque premi di categoria, la possibilità di partecipare a stage in scuole prestigiose o in compagnie internazionali e di un Gran Prix attribuito a un'allieva o un allievo particolarmente meritevole.

Rimini, per l'occasione, si appresta a ospitare decine di rappresentanti della danza a livello mondiale, da studenti a danzatori e danzatrici di professione dai 15 ai 24 anni di età a étoile di prestigio, fino a docenti di importanti scuole o accademie e ospiti di eccezione.

Ospiti di spessore

Nel corso della serata conclusiva del concorso, il 21 luglio, gli allievi partecipanti al concorso si esibiscono sul palco del teatro Galli.

Non saranno da soli, tuttavia, poiché a calcare il palco come ospite d'onore ci sarà anche Polina Semionova. La ballerina russa ha ricoperto ruoli di prestigio internazionale quali 'principal dancer' presso l'American Ballet Theatre del 2012 o 'principal guest' al Mikhailovsky Theatre di San Pietroburgo, al Bavarian State Ballet di Monaco e allo Staatsballett Berlin dal 2014.

Un altro atteso protagonista della serata sarà Max Darlington, ballerino professionista dell'Opéra di Parigi nonché vincitore del primo 'concorso Noureev' nel 2021.

In giuria, insieme al presidente Daniel Agésilas, troviamo il segretario Irene Guaraldi e le étoile dell'opera di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli.

Gli stage

In contemporanea al prestigioso concorso, a seguito di preselezioni effettuate in presenza o via video, sono previste due tipologie di stage:

uno di danza e atelier dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni , con classi di classico e contemporaneo tenute dai docenti Elisa Scala e Jean Alavi;

dedicato a ragazze e ragazzi di , con classi di e tenute dai docenti Elisa Scala e Jean Alavi; uno esclusivo riservato a danzatori dai 14 anni in su, che potranno prendere parte alla classe del mattino per lezioni tenute dalle tre étoiles Loudières, Maurin e Romoli.

Le iscrizioni sono già aperte e, visto il numero chiuso delle classi, si consiglia l'adesione il prima possibile tramite il numero telefonico 380 6413533 o l'indirizzo mail concours.rudolfnoureev@gmail.com.