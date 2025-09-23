Data zero 2026 di Vasco Rossi a Rimini: biglietti in vendita tra poche ore

Rimini, 23 settembre 2025 – Dieci concerti con doppie date tra Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Ma prima di tutto, come ormai tradizione, la data zero. Anzi, le date zero: perché ad aprire le danze per l’estate 2026 rock di Vasco Rossi sarà il sound check riservato ai membri del Blasco Fan Club. Eccole le date la sterminata ‘combricola del Blasco’ attende con ansia: la data zero sabato è fissata per sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri. Venerdì sera, il 29 maggio, la serata riservata al fan club. Si sa che tra Vasco e Rimini c’è un amore speciale: ogni anno si concede qualche giorno di relax al Grand Hotel e i fan sperano che anche quest’anno la permanenza riminese inizi ben prima di fine maggio.

Quando si possono comprare i biglietti per la data zero

Fan club

I primi a potere tentare di accaparrarsi uno dei preziosi tagliandi sono i ‘duri e puri’ del Blasco Fan Club che dovranno attaccarsi al pc e collegarsi a questo sito dalle 12 di domani, mercoledì 24. Per farlo, occorre però avere una tessera (con scadenza 2026 o 2027). Chi vuole iscriversi per l’occasione, trova qui le istruzioni. Inoltre, bisognerà inserire il codice di prevedita che si otterrà dal sito del rocker.

Titolari Mastercard

La seconda chance viene offerta ai titolari della carta Mastercard che avranno accesso prioritario ai biglietti per la data zero dalle 12 di giovedì 25 settembre.

Tutti gli altri fan

Tutti gli altri fan, dovranno attendere con trepidazione le 12 di venerdì 26 settembre e potranno collegarsi ai siti per la vendita dei biglietti.

Quanto costano i biglietti di Rimini

Già disponibile la mappa dei biglietti per la data zero di Rimini con i relativi costi. Si va dal Prato vip gold da 188 euro agli 85 dei posti prato. In mezzo, tutti i numerati che spaziano dai 73 ai 129 euro.

Il disco

Tra pochi giorni, inoltre, inizia la la prevendita del disco ‘Vasco Live 2025 - The Essentials’, composto da 3 vinili e 2 cd, che uscirà il 14 novembre. Un progetto discografico originale che nasce dal concept del tour vede inseriti negli album solo i brani “essenziali”, tutti quelli, cioè, che raccontano attraverso le liriche la trama di un’esistenza intera. In tutto 21 brani per circa 99 minuti.

Le altre date del tour 2026

Cinque location, due concerti per ciascuna: qui i biglietti sono già in vendita (e in alcuni casi anche già esauriti) sulle piattaforme più note. Ecco tutte le date: