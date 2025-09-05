Data zero di Vasco Rossi a Rimini, Paola Batani: “Orgogliosi di ospitarlo al Grand Hotel”

Rimini, 5 settembre 2025 – “Che emozione ospitare Vasco per la data zero del suo nuovo tour: il fatto che abbia scelto Rimini e il Grand Hotel ci riempie d’orgoglio. È un privilegio essere la sua casa in Romagna e condividere con il pubblico questa energia straordinaria. Ospitiamo tantissimi personaggi e cantanti famosi, ma il calore dei fans di Vasco è ineguagliabile”.

Parole e musica di Paola Batani, ceo del Gruppo Batani Select Hotels, catena alberghiera romagnola, che annovera fra i suoi gioielli anche il mitico Grand Hotel di Rimini, inaugurato nel 1908, monumento nazionale dal 1994.

Vasco Rossi, con Rimini un legame infinito. Al centro il Grand Hotel e a destra Paola Batani

Da anni il cantante di Zocca è di casa - e non solo in occasione dei suoi tour - nel tempio del turismo riminese e italiano, dov’era era solito alloggiare anche Federico Fellini, che tra quei magnifici stucchi dorati ha ambientato alcune scene immortali di Amarcord.

Come nel 2023, è probabile che anche nel prossimo giugno i fan scatenati di Rossi prendano (pacificamente) d’assalto il Grand Hotel, restando per ore sotto il sole fuori dai cancelli nella speranza di avvistare Vasco, e di strappare al loro idolo un autografo, o un selfie.

Dalla pagina Facebook ’Fratelli di Vasco’ filtra, insieme a quella della data zero 2026 a Rimini, anche un’altra indiscrezione: il 14 novembre uscirà ’Vasco Live 025: The Essential’, con 22 brani estratti dall’ultimo tour.

L’annuncio della data zero a Rimini

Siamo solo noi: ciao Rimini! Nuntio vobis gaudium magnum: habemus Vasco. Il rocker di Zocca dopo tre anni torna a Rimini. E va al massimo! Il megaconcerto si terrà allo stadio ’ Romeo Neri’, sarà la data zero del tour 2026, a inizio giugno. L’indiscrezione filtra dalla pagina Facebook ’Fratelli di Vasco’, dopo l’incontro con i fan a Castellaneta Marina. Le date precise non sono ancora indicate, ma è facile immaginare che il debutto del nuovo tour estivo si terrà ’nei dintorni’ del 2 giugno: nel 2023 la data scelta da Rossi per Rimini fu quella della Festa della Repubblica. Un’esibizione a Rimini che avvenne a un mese di distanza dalla disastrosa alluvione in Romagna del mese di maggio (e dopo 26 anni dalla precedente del ’comandante’).

Le prove generali nello stadio comunale

Per il 2026, tra le date già fissate per la futura tournée, ci sono quelle al Parco Giorgio Bassani a Ferrara il 5 e 6 giugno. Rimini verrà ovviamente prima. Come avvenne del 2023 Blasco e la sua band faranno le prove generali dello show estivo nello stadio comunale, che tornerà ad essere il banco di prova del tour italiano. E’ probabile, ma ancora da confermare, che come avvenne due anni fa, il Neri ospiti un doppio concerto del rocker di Zocca. Nel 2023 a precedere la data zero ufficiale si tenne il Soundcheck il 1° giugno, serata regalo annuale riservata ai soli iscritti al Blasco fan club. Che non sono esattamente quattro gatti: a ieri 32.470, cui vanno aggiunti gli oltre 100mila iscritti ad altre due pagine Fb (tra le tante) e i... 4,3 milioni di follower che l’artista annovera sul profilo personale. Gli organizzatori per Rimini 2026 puntano quantomeno a bissare il pienone di spettatori messo a segno nel 2023, quando furono oltre 24mila al concerto, 20mila alla prova generale.

Il sindaco saluta il ritorno del Blasco

A salutare in tempo reale l’annuncio del fan club del cantatutore è il sindaco Jamil Sadegholvaad, con un post su Facebook: “Vasco, la nostra relazione continua. Vasco Rossi live a Rimini per la data zero del nuovo tour 2026. Bentornato!”.

Oltre a un bel ritorno d’immagine, un grande concerto a giugno per il territorio - stima Palazzo Garampi - vale una ricaduta economica dai 2,5 ai 4,3 milioni di euro in un fine settimana. Da capogiro anche i numeri della macchina logistica. Nel tour del 2023 erano impegnate 160 persone (tra tecnici, operai e adddetti) 16 tir solo per allestire il palco, che si stendeva per 1.400 metri quadri, con maxi-schermo a forma di ’V’ come Vasco. Per la viabilità vennero schierati 210 agenti della polizia locale.

I biglietti per la data zero di Rimini

I biglietti per la data zero saranno messi ufficialmente in vendita - come quelli di tutti i concerti del tour - a partire dal prossimo marzo, si legge sulla pagina del fan club. Nel 2023 i ticket per Rimini si sono esauriti nel giro di tre ore. Meditate, ’Vasconvolti’, meditate.