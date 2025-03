La disco è più viva che mai, dal Cocoricò allo Space. “C’è un ritorno di fiamma”

Riccione (Rimini), 5 marzo 2025 – La musica sta per tornare sulle colline riccionesi. A quarant’anni dall’uscita di Rimini, il libro-manifesto di Pier Vittorio Tondelli, la Riviera riaccende la notte. Dalla Villa delle Rose passando per lo Space fin sotto la piramide del Cocoricò, la parola d’ordine è un grido sordo e martellante: la disco non è morta. Anzi. Lontana anni luce dai fasti anni Novanta, ma viva e vegeta. Lo si era capito l’estate scorsa.

Riccione come Ibiza, titolavano i giornali alla vigilia dell’apertura del locale simbolo della movida isolana. Dj pagati a peso d’oro, piste oceaniche e trasferte da mezza Europa. Si torna a parlare inglese nei vialetti di Colle dei pini, dove sciamano gli eredi del popolo della notte che fu. Del mitico Cocoricò, laboratorio di stravaganze e follie, resta solo la piramide di vetro. Nuova gestione e spettacoli teatrali, prima del lancio estivo. Si inizia con il trentesimo anniversario dello storico party del locale, il Memorabilia, datato 4 novembre 1995. E la festa si divide in tre: Cocco, Rimini Beach e Unipol Arena di Bologna.

"Il Cocoricò riaccende i motori dopo il successo dello scorso anno con una programmazione di oltre duecento artisti internazionali e 140 mila presenze – spiega il patron del locale, Enrico Galli –. La stagione si aprirà il 29 marzo con la regina belga della musica elettronica mondiale, Amelie Lens. Una leggenda che traghetterà il pubblico tra sonorità ipnotiche e ritmi incalzanti. La data anticipa un ricco calendario che sarà svelato solo nei prossimi mesi”. Ma la festa nel club nato nel 1989 continuerà per tutto il weekend di Pasqua con Mutonia Easter Experience dal 19 al 21 aprile, una sinergia tra sonorità clubbing e le arti visive del collettivo artistico Mutonia esposte negli spazi del Cocco.

Dalle parti dello Space la data zero sarà invece quella del primo giugno con l’opening party 2025. Un evento di musica elettronica tra i più importanti mai realizzati in Italia, promettono i gestori. Il programma artistico è ancora top secret e sarà annunciato a giorni, ma l’attesa è palpabile. "Dopo lo straordinario successo della stagione 2024, lo Space raddoppia il numero degli eventi tra dj, star internazionali e concerti con i protagonisti della scena trap italiana – fanno sapere dal locale –. Stiamo assistendo a un ritorno di fiamma del pubblico verso questo tipo di intrattenimento e il motivo è la trasformazione delle discoteche in luoghi dove vivere vere e proprie esperienze che stimolino tutti i sensi. Lo Space offre al pubblico la musica del dj accanto a un vero e proprio spettacolo da vivere tutta la notte". La campagna di comunicazione toccherà le città più importanti d’Italia e d’Europa. Obiettivo aumentare il flusso del turismo grazie ai pacchetti con tour operator e strutture alberghiere.

Anche la Villa delle Rose è pronta a cogliere l’attimo. Dopo aver festeggiato i trent’anni, il locale avrà una nuova veste internazionale. Apertura il 9-10 maggio, top secret la programmazione. In questi giorni si lavora a un progetto che toccherà la parte strutturale e artistica del locale. Il riferimenti culturali sono ancora una volta ispirati dal modello Ibiza. “Daremo alla Villa un profilo ancora più internazionale – anticipa Patrick Orlandi, uno dei soci del locale –. Punteremo sul mercato straniero, la professionalità e la storia sono la nostra garanzia da spendere a favore di tutto il territorio”. Per Orlandi “la notte è pronta ad accendersi”. E che luce sia.