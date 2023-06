Fedez a sorpresa sul palco del Tezenis Summer Festival a Rimini

Rimini, 9 giugno 2023 – Stasera 9 giugno in piazzale Fellini alle ore 20.00, sul palco del Tezenis Summer Festival arriva Fedez per cantare insieme agli Articolo31 e Annalisa, la Hit dell’estate “Disco Paradise”.

Le star al Tezenis

Ed è così che Rimini si veste di musica con un evento che porterà artisti del calibro di Annalisa, Achille Lauro, Articolo 31, Baby k, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Mr Rain, Emis Killa, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Rocco Hunt, Oriana Sabatini ( star sudamericana da 10 milioni di follower) e artisti giovani ma già di grande successo e freschi di talent (Amici di Maria) come Federica, Piccolo G, Gaia, Luigi Strangis, e i rapper virali e ascoltatissimi come Bismark, Boro Boro, Rondodasosa, Rhove, Clara di Mare fuori, Dara, e Matteo Romano. Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Maria Sole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live.

In campo i fan

L'arrivo di Fedez ha smobilitato i fan già numerosi che volevano assistere alla prima tappa di questo Festival, che vede il supporto di Radio 105.

L'artista ha ottenuto oltre 80 dischi di platino e 4 dischi d'oro e torna a Rimini dopo aver girato il Videoclip " La Dolce Vita" proprio sulla spiaggia di Rimini insieme a Tananai e Mara Sattei, proprio lo scorso anno. Ha scritto e pubblicato più di 600 brani, ha fatto 230 collaborazioni e più di 4000 concerti in Italia e 500 all'estero, dove è molto amato.