Festa di matrimonio a Rimini per Simona Ventura, Grand Hotel blindato: 250 invitati, tanti vip al ricevimento

Rimini, 2 luglio 2024 – Sposarsi al Grand Hotel di Rimini, nel lungo weekend della Notte rosa. Una scelta di cuore quella fatta da Simona Ventura e Giovanni Terzi, pronti a pronunciare finalmente il fatidico ’sì’ dopo aver rimandato più volte le nozze.

Giovanni Terzi e Simona Ventura al Grand Hotel e al loro party pre-nuziale

La coppia, che condurrà anche quest’anno la rassegna di incontri La terrazza della Dolce vita al Grand Hotel (tra i tanti ospiti la duchessa di York Sarah Ferguson, Giancarlo Giannini, Ricky e Gianmarco Tognazzi, Lino Banfi, Enzo Iacchetti, il cantante Den Arrow e molti altri), si sposerà sabato sera. La cerimonia e la festa si terranno al Grand Hotel, dove la Ventura e Terzi ormai sono di casa. Testimone della sposa sarà Paola Perego, Marco Di Terlizzi sarà il testimone di Terzi.

L’evento sarà blindatissimo. Attesi 250 invitati al ricevimento: tra loro molti volti noti del mondo dello spettacolo. La coppia ha voluto mantenere fin qui il massimo riserbo sui dettagli della festa al Grand Hotel, anche perché un noto settimanale ha ottenuto l’esclusiva del matrimonio. Intanto i due futuri sposi hanno festeggiato la settimana scorsa (il 26 giugno) a Milano, con un party pre-nuziale curato da Enzo Miccio.

È stata una grande festa, con mille invitati: tra loro c’erano anche Valeria Marini, Alba Parietti, Giusy Ferreri, Eleonora Daniele, Luisa Corna, Paola Barale, Raffaella Fico, Giulia Salemi, Daniele Battaglia.

E molti saranno presenti anche sabato sera al Grand Hotel. La Ventura e Terzi avevano pensato inizialmente di organizzare durante la serata anche un momento di festa aperto al pubblico in piazzale Fellini, vista la concomitanza con la Notte rosa. Ma l’idea – a quanto pare – è stata abbandonata.

Il matrimonio sarà per i soli invitati al Grand Hotel. E in queste ore si stanno definendo tutti i dettagli della festa. La scelta di sposarsi a Rimini è stata fortemente voluta da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che stanno insieme da oltre sei anni. “Amiamo moltissimo Rimini e la Romagna”, ha dichiarato varie volte la coppia. Volevano sposarsi già nel 2020, a Rimini, ma poi le limitazioni imposte dalla pandemia avevano fatto saltare tutto. Questa sarà finalmente la volta buona, i due non vedono l’ora di dirsi ’sì’ al Grand Hotel. “E prima e poi – confessano – speriamo di venire ad abitare a Rimini”.