Gabry Ponte vola all’Eurovision e "patti di non belligeranza" invadono la pagina Wikipedia di San Marino

San Marino, 9 marzo 2025 – Gabry Ponte rappresenterà San Marino all'Eurovision. Il dj ha trionfato ieri sera al San Marino song contest con il brano "Tutta l'Italia", inizialmente proposto per il Festival di Sanremo ma scartato perché privo di un interprete ufficiale.

La canzone, scelta da Carlo Conti come colonna sonora della kermesse sanremese, ha conquistato il pubblico sammarinese, che ha votato in massa Ponte, regalandoli la vittoria e il pass per l'Eurovision di Basilea.

Modificata la pagina Wikipedia di San Marino

L'entusiasmo per la vittoria di Ponte ha contagiato anche il web, dove la pagina Wikipedia di San Marino è stata momentaneamente modificata con un simpatico messaggio rivolto agli altri Paesi, in particolare all'Italia: "Facciamo scambio di punti all'ESC e non minacceremo di invadervi". Uno scherzo che ha divertito i fan, prima che la modifica venisse tolta per evitare ulteriori "atti vandalici".

Ora non resta che attendere la performance di Gabry Ponte all'Eurovision Song Contest, dove sfiderà, tra gli altri, Lucio Corsi, rappresentante dell'Italia dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo 2025.

20 foto Tutto pronto per la serata finale del San Marino song contest che si terrà l'8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. A condurre saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti. L'evento selezionerà il rappresentante canoro della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Sul palco saliranno, oltre i 20 artisti in gara provenienti da sei paesi europei, anche ospiti come il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e La Rappresentante Di Lista, il duo musicale composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Ospite d'onore della serata sarà Al Bano che si esibirà in apertura con due brani per poi ricevere il Premio alla carriera da parte del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. La serata sarà trasmessa in diretta dalle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+.

La classifica del San Marino song contest 2025

1 Gabry Ponte - Tutta l'Italia

2 The Rumpled - You Get Me So High

3 Teslenko - Storm

4 Elasi - Lorella

5 Boosta - BTW

6 Besa - Tiki Tiki

7 CRL - Juliet

8 Giacomo Voli - Ave Maria

9 Questo e Quello - Bella Balla

10 Paco - Until The End

11 Pierdavide Carone - Mi Vuoi Sposare?

12 Marco Carta - Solo Fantasia

13 ex aequo Angy Sciacqua - I Haymara - Tomame Las Manos

15 Silvia Salemi - Coralli

16 Bianca Atzei - Testacoda

17 Vincenzo Capua - Sei Sempre Tu

18 King Foo - The Edge of the World

19 Taoma - NPC

20 Luisa Corna - Il Giorno Giusto