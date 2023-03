Gianni Morandi in concerto a Rimini: orario, scaletta e parcheggi

Vasco Rossi, la data zero del tour 2023 a Rimini: quando e biglietti

Per approfondire:

Rimini, 9 marzo 2023 – È conto alla rovescia per il concerto di Gianni Morandi. Venerdì 10 marzo l’eterno ragazzo di Bologna, reduce dall’enorme successo di Sanremo che l’ha visto co-conduttore insieme ad Amadeus, si esibirà live allo Stadium Rimini aprendo le danze al Go Gianni Go! Morandi nei Palasport.

A che ora inizia

Il concerto di Morandi inizia alle 21 con apertura dei cancelli alle 19.

Come arrivare

In bus, dall’aeroporto prendere il 9 fino a stazione. Dalla stazione si possono poi prendere le linee 20 e 8 per arrivare allo Stadium Rimini.

Dove parcheggiare

Lo stadio ha un parcheggio con 1.500 posti. In alternativa, c’è il Parcheggio RDS Stadium Rimini VIP a pagamento nelle vicinanze.

Scaletta Gianni Morandi 2023

Per questo tour Morandi ha pensato ad una speciale scaletta piena di vitalità e che mescola anche i brani frutto dell’amicizia e collaborazione con Jovanotti.

Probabilmente dovremo aspettarci molti più brani, ma quella che segue è l’ultima scaletta del concerto di Morandi a Riccione:

Apri tutte le porte

Uno su mille

Se perdo anche te

Un mondo d’amore

In ginocchio da te

Banane e lampone

Bella signora

La ola

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Andavo a cento all’ora