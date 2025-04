Italian Global Series Festival, annunciati due titoli in anteprima: Bookish ed Estranei

Rimini, 29 aprile 2025 – Il Festival Inaugurale Italian Global Series Festival (IGSF) ha annunciato due titoli di World Premiere molto attesi in anteprima rispetto al programma completo del festival: il dramma crime elegante e colorato BOOKISH, prodotto da Beta Film e scritto da Mark Gatiss (SHERLOCK, DOCTOR WHO), e ESTRANEI dalla Rai, diretto da Cosimo Alemà. Mark Gatiss, produttore esecutivo, creatore e attore premiato, terrà anche una masterclass di sceneggiatura televisiva. L’annuncio è stato fatto oggi durante il CanneSeries dal Direttore Artistico dell'IGSF Marco Spagnoli. L’IGSF celebra l’eccellenza nella produzione televisiva italiana e globale e si terrà dal 21 al 28 giugno 2025 a Rimini e Riccione.

BOOKISH, una serie limitata di sei episodi da un'ora, è ambientata a Londra nel 1946 con una sensibilità e un tono moderni. BOOKISH è prodotta da Eagle Eye Drama per UKTV e PBS in associazione con Happy Duck Films e supportata dal Belgian Tax Shelter. Beta Film detiene i diritti di distribuzione mondiali per tutte le stagioni, mentre PBS Distribution detiene i diritti per il Nord America. Nel quartiere Archangel Lane di Londra, si trova una libreria giustamente intitolata al suo eccentrico ma brillante proprietario, Book (Mark Gatiss). Ex spia militare divenuto detective indipendente, Book ama aiutare la polizia a risolvere i suoi casi di omicidio più complessi. Vive felicemente con sua moglie sassy ed esuberante, Trottie (Polly Walker), che possiede il negozio di carta da parati accanto. Amici d'infanzia, condividono un profondo legame di amore e rispetto, ma il loro è un “matrimonio di convenienza” nel quale Book, uomo gay in un periodo in cui l’omosessualità era illegale, nasconde la sua vera identità. Nonostante la felicità a casa, Book porta con sé una tristezza, poiché l'amore della sua vita è stato tradito e ucciso durante la guerra. Quando Jack (Conner Finch), un giovane con un passato da ex detenuto, viene mandato a lavorare nella libreria, Book e Trottie lo accolgono nella famiglia a braccia aperte. Ma non ci vorrà molto prima che Jack inizi a sospettare che la sua nomina non sia affatto casuale. Il loro passato potrebbe essere inestricabilmente legato?

Mark Gatiss sarà presente alla premiere mondiale di BOOKISH il 24 giugno e terrà anche una masterclass di sceneggiatura televisiva. Gatiss ha avuto una lunga e variegata carriera come sceneggiatore, regista e produttore vincitore di un Emmy, oltre ad essere un attore premiato. In televisione è noto per THE LEAGUE OF GENTLEMEN, DOCTOR WHO e AN ADVENTURE IN SPACE AND TIME, ed è stato anche co-creatore e produttore esecutivo di SHERLOCK, la serie BBC di grande successo in cui interpreta anche Mycroft Holmes, il fratello di Sherlock. La serie ha vinto un totale di nove Emmy e dodici BAFTA.

Altri crediti come sceneggiatore includono DRACULA (2019), THE AMAZING MR BLUNDEN (2021) e diverse storie di fantasmi natalizie per la BBC. Sul grande schermo, recentemente lo abbiamo visto in ITV's NOLLY (2023), MISSION IMPOSSIBLE: DEAD RECKONING (2023), THE FATHER (2020) e THE FAVOURITE (2018). A teatro, ha recitato come Sir John Gielgud in The Motive and the Cue (scritto da Jack Thorne e diretto da Sam Mendes), per il quale ha vinto il premio come Miglior Attore agli Olivier Awards del 2024.

Mark Gatiss commenta: “Sono entusiasta di essere stato invitato al primo Italian Global Series Festival. Tornare a Rimini, dove ho trascorso una vacanza nel 1980, e poter svelare ‘Bookish’ a un nuovo pubblico e tenere una masterclass sulla creazione di TV è una vera delizia!”

La serie italiana ESTRANEI, un dramma di 50 minuti e otto episodi prodotto da Eagle Original Content, Rai Fiction e RaiCom, con protagonisti Elena Radonicich, Kelum Giordano, Ricky Memphis, Marco Cocci, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari, avrà anch’essa la sua World Premiere il 24 giugno. La serie si svolge in una piccola città del Nord Italia, dove una delle più grandi comunità Sikh d'Europa ha sempre vissuto in armonia con la popolazione locale. Ma la scomparsa di due giovani innamorati - Camilla e Manraj, una sorta di Romeo e Giulietta moderni provenienti da mondi apparentemente distanti - scuote questo fragile equilibrio, dando il via a una catena di morti, rivalità e verità taciute. A indagare sul caso, con tutti i suoi imprevisti colpi di scena, è un'agente di polizia locale di talento, Laura Macchi (Elena Radonicich), che è tornata nella sua città natale per prendersi cura del padre anziano, il sindaco della città. Nel suo tentativo di preservare l'armonia tra le due comunità – un equilibrio che suo padre aveva costruito nel tempo con grande dedizione – Laura si troverà a scavare in un passato torbido, scoprendo segreti inquietanti che implicano tutta la città. Tutti saranno costretti a confrontarsi con una verità amara: il bene e il male risiedono in ciascuno di noi.

“Siamo onorati di presentare le world premiere di queste due serie e siamo particolarmente entusiasti di avere con noi un’icona come Mark Gatiss, che terrà una masterclass sulla sceneggiatura televisiva per i professionisti del settore e il pubblico presente,” afferma il Direttore Artistico Marco Spagnoli. “Con Estranei, non avremmo potuto avere una serie migliore per la nostra prima World Premiere italiana, poiché mostra perfettamente il talento locale e la capacità dell’Italia di offrire storie coinvolgenti”.

Spagnoli continua: “È difficile credere che, nel nostro primo anno, abbiamo ricevuto submission da oltre 28 paesi. Siamo grati agli artisti e ai narratori che ci hanno affidato il loro brillante lavoro, così come ai broadcaster, agli streamer e ai produttori che hanno portato storie fantastiche che presenteremo durante il nostro festival inaugurale. L’IGSF è orgoglioso di essere un evento che dà spazio alla creatività e incoraggia la nascita di nuove collaborazioni e idee per progetti in grado di raccontare storie indimenticabili.” La call for submissions rimane aperta fino al 4 maggio.

L'IGSF è una nuova incarnazione del popolare RomaFiction Fest, che si è svolto annualmente per dieci anni dal 2007 al 2016. Oltre alle proiezioni, masterclass e eventi con talenti italiani e internazionali, saranno presentati anche i ‘first-look’ delle nuove serie in produzione dai cast e creativi presenti per il pubblico.

Come già annunciato, il festival presenterà serie italiane e internazionali in tre sezioni competitive: Dramma, Commedia e Serie Limitata. Questi titoli saranno tutti eleggibili per i Maximo Awards - Miglior Serie, Miglior Attore e Attrice Protagonisti; e Miglior Creatore e/o Regista, selezionati da una giuria di professionisti del settore. Un Premio speciale per la Fiction Italiana sarà anche assegnato a un titolo di origine italiana distribuito in Italia tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025. L'Associazione Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani assegnerà anche un Nastro D'argento speciale a una grande co-produzione internazionale del festival.

Il programma completo del festival sarà annunciato durante il Festival di Cannes in una conferenza stampa il 18 maggio. I biglietti per il pubblico per le proiezioni e gli eventi dell'IGSF saranno gratuiti, con dettagli per la prenotazione che seguiranno. L’accreditamento per l'industria e la stampa aprirà a fine maggio.

I titoli e le masterclass selezionate oggi sono:

World Premiere BOOKISH: Martedì 24 giugno Diretto da Carolina Giammetta (THE DROWNING, HOLLINGTON DRIVE) BOOKISH è una serie limitata di sei episodi, prodotta da Eagle Eye Drama per UKTV e PBS in associazione con Happy Duck Films e supportata dal Belgian Tax Shelter. Beta Film detiene i diritti di distribuzione mondiali per tutte le stagioni, mentre PBS Distribution detiene i diritti per il Nord America. Cast: Mark Gatiss (SHERLOCK, DOCTOR WHO), Polly Walker (BRIDGERTON, PENNYWORTH), Conner Finch (EVERYTHING I KNOW ABOUT LOVE), Blake Harrison (STILL UP, WORLD ON FIRE), Ella Bruccoleri (CALL THE MIDWIFE, PASSENGER), Jonas Nay (DEUTSCHLAND 83, LINE OF SEPARATION), Rosie Cavaliero (JANE EYRE, SCOOP), Jacob Fortune-Lloyd (THE QUEEN’S GAMBIT, THE GREAT) World Premiere ESTRANEI: Martedì 24 giugno Diretto da Cosimo Alemà (ONE STEP FROM HEAVEN) Dramma di 50 minuti, otto episodi, prodotto da Eagle Original Content, Rai Fiction e RaiCom. Cast: Elena Radonicich (PALE MOUNTAINS, THE RED DOOR), Kelum Giordano (BUONGIORNO, MAMMA!), Ricky Memphis (EVERYTHING CALLS FOR SALVATION, IMMATURI - LA SERIE), Marco Cocci (MENTAL, ANGELA), Giulio Scarpati (UN MEDICO IN FAMIGLIA) e Isabella Ferrari (SEI DONNE: IL MISTERO DI LEILA, BABY) MASTERCLASS DI SCENEGGIATURA CON MARK GATISS: Data da definire Mark Gatiss sarà in conversazione con Andrea Fornasiero, critico cinematografico e televisivo italiano, programmatore della Competizione Internazionale all'Italian Global Series Festival. Concentrandosi sulla carriera di Gatiss come sceneggiatore, creatore e showrunner, con particolare attenzione a BOOKISH, la conversazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte con il pubblico.