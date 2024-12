Joshua debutta a Sanremo: con Guè e Tormento sul palco dell’Ariston

Anche Rimini sale sul palco dell’Ariston con il debutto di Joshua. Domenica scorsa Carlo Conti ha annunciato i nomi dei trenta big che il prossimo 11 febbraio calcheranno le scene di Sanremo.

Nella lunga lista di nomi anche quello del cantante riminese. La voce di Joshua duetterà insieme a quella di Guè e Tormento, portando in gara il brano del producer Shablo. All’anagrafe Joshua Bale, l’artista è nato nel 1995 a Rimini, crescendo in una famiglia di artisti che lo hanno indirizzato verso la musica. Il primo vero amore è stato quello per le percussioni, appassionandosi alle sonorità afroamericane, poi è arrivato il rap e la musica cantata dell’ ReB e del soul.

A diciotto anni si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno musicale e inizia a collaborare con vari produttori come Zin Ak Bee, Yazee e Sedd. Dal sodalizio artistico, nel novembre 2021, nasce il primo singolo di Joshua, ‘MQ2’. Passano tre anni e la sua inconfondibile timbrica finisce in ‘Hope’, il brano di Shablo, featuring Izi e Joshua. Poi ancora ‘Cold’, questa volta solista nella canzone firmata dal producer che a febbraio lo porterà a Sanremo. Andando indietro al 2022, Joshua pubblica e collabora ai pezzi ’Coke freestyle’, ’Royal rumble’ e nel 2023 a ’Black’.

Una carriera ricca di successi che verrà coronata il prossimo febbraio con l’inizio della 74esima festival di Sanremo. Insieme a lui salirà sul palco un mostro sacro del rap italiano, Guè Pequeno. Un artista capace di pubblicare 11 album da solista e altrettanti singoli, che hanno contribuito a renderlo una pietra miliare della musica italiana degli ultimi vent’anni. Con i due ci sarà anche Tormento, il rapper calabrese, formato sotto le influenze dell’hip hop statunitense.

Le notti sarremesi inizieranno l’11 febbraio. Nella prima serata tutti i cantanti potranno presentare i loro inediti. Per il secondo e terzo appuntamento i trenta artisti si divideranno in due, gareggiando ancora con le loro canzoni personali. La penultima serata sanremese vedrà in scena invece le cover presentate insieme ad un ospite musicale. Gran finale il 15 febbraio con l’annuncio del vincitore di Sanremo 2025. Joshua salirà dunque per la prima volta sul palco del teatro Ariston, in gara con artisti del calibro di Irama, Brunori Sas, Francesca Michielin e tanti altri.