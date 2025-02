Kledi Kadiu e l’amore per Rimini: “La magia del mare nella mia casa galleggiante”

Rimini, 20 febbraio 2025 – La storia di Kledi Kadiu è iniziata dall’altra parte dell’Adriatico, sulle coste albanesi, ma ha attraccato e trovato la sua casa a Rimini. Il ballerino è cresciuto guardando il mare, lo stesso che bagna la costa riminesi, ma da un’altra prospettiva, quella di Durazzo.

Quella di Kledi è una vita da sempre votata al balletto, mischiata insieme con le sorti della politica albanese e rifiorita in Italia, nella città di Fellini, dove ha trovato l’amore della vita, anche lei ballerina e il posto in cui vivere.

L’avventura dell’artista inizia dunque a Tirana dove nel 1992 si diploma all’Accademia nazionale di danza e inizia a lavorare nel corpo di ballo del Teatro della capitale, ricoprendo vari ruoli solisti come Giselle, Lo schiaccianoci e tanti altri.

Nel 1991, con la caduta della Repubblica popolare socialista albanese, Kledi e la sua famiglia tentano di emigrare in Italia e da qui inizia la seconda vita del ballerino.

Kledi, carriera in Italia e chi è la moglie

Una nuova storia che approda quasi subito in televisione, nel corpo di ballo di Buona domenica, poi ad Amici di Maria De Filippi e nel 2005 al cinema con Passo a due. In viaggio tra Milano, Roma e i maggiori palcoscenici italiani una costante rimane salda nella vita di Kledi, l’amore per Rimini, la sua nuova città in cui ha incontrato sua moglie, Charlotte Lazzari, l’ha sposata e ha deciso di viverci.

La casa galleggiante di Kledi

La famiglia Kadiu si divide tra la casa nei pressi della darsena riminese e una houseboat attraccata al porto, così per stare ancora più vicini a quel mare che fin dalla giovane età l’ha ispirato.

E’ stato quasi un incontro casuale quello tra il ballerino e la casa galleggiante, avvenuto una mattina mentre stava correndo vicino al mare: l’ha vista e se n’è subito innamorato. "Ho notato queste casette sull’acqua, mi sono incuriosito, ho chiesto informazioni e ho deciso di comprarla. Ormai sono passati diversi anni e sto benissimo – spiega il ballerino -. Sono cresciuto sull’Adriatico ma dall’altra parte, a Durazzo, e anche se non sono un uomo di mare, ho sempre avuto un forte legame con esso e col senso di libertà che ti trasmette. Rimini è un posto di vacanza perenne: comodità, quiete, privacy, tramonti favolosi, e la mattina senti la brezza, i gabbiani, i pescherecci: è una magia. Un mio amico di Fano ogni tanto mi presta il gommone e lo tengo attraccato alla mia casetta. Quando ho voglia di uscire salgo su e vado a Vallugola a fare un bagno”.

Cosa fa oggi il ballerino, i weekend in Riviera con la famiglia

Durante la settimana è in giro per l’Italia, ma nel weekend non perde tempo e torna in Riviera da sua moglie Charlotte Lazzari e i suoi figli per un po’ di relax in famiglia. “Da marzo a ottobre vivo spesso nella mia casa galleggiante – racconta – E’ bello venirci anche in inverno, quando non piove, nelle giornate di sole: è un altro tipo di magia”.

Ma Rimini non è solo la casa della famiglia Kadiu, nel 2018 è stata anche la cornice perfetta per il loro matrimonio, "Rimini è la città perfetta, per questo l’ho scelta per la mia nuova vita accanto a Charlotte – continua il ballerino -. La città è davvero perfetta per il mare, la gente, il cibo, ma anche per gli spostamenti. Io vivo ovunque, un po’ da sempre, ho la mia scuola di danza a Roma, ma Rimini è molto bella e comoda e non posso non tornarci ogni volta che ho un po’ di tempo”.

Kledi giudice nei contest di danza

Il filo rosso che unisce Kledi a Rimini si mescola anche con la sua prima passione e il suo lavoro, quello nel mondo del balletto. Infatti negli anni l’insegnante di danza di Amici ha fatto da giudice a vari contest di danza a Rimini, come i Campionati italiani di danza sportiva in Fiera e tanti eventi a tema.

"Senza lavoro il talento non serve a niente, la danza è un’arte, poi praticarla come sport è un bene per i giovani, perché insegna loro disciplina ed etica”.

Ora la vita di Kledi Kadiu è frenetica, impegnato in tutta Italia con il suo lavoro, ma ogni momento libero è buono per tornare a Rimini dalla moglie, la figlia di otto anni e il piccolo di casa di appena tre anni.