Liana Mussoni a Riccione con “Il canto di Ruth”

Riccione, 22 febbraio 2025 – “Il canto di Ruth”, brillante opera d’arte teologica di e con Liana Mussoni, attrice, cantante e regista, approda a Riccione. Stasera alle 21 andrà in scena nella Sala GranTurismo, al Palazzo del Turismo, sulla colonna sonora dei Gabriele Zoffoli e Andrés Langer Eduardo (ingresso gratuito). Lo spettacolo è una storia d’amore, migrazione, accoglienza e rispetto. Al centro Ruth, donna di grande valore, coraggiosa e straniera, portatrice di un messaggio di pace e solidarietà, che nonostante i divieti e le leggi sposerà un ebreo, diventando la bisnonna del grande re Davide. Entrerà così nella sacra discendenza della stirpe che porterà fino a Gesù di Nazareth. La serata è promossa dalle parrocchie di Riccione in collaborazione col Comune nell’ambito del Giubileo. Come nasce Ruth? “Mi ero imbattuta in questo personaggio al termine di un altro mio spettacolo, Miriam Maria, che ha girato tantissimo. Da lì mi sono messa alla ricerca del libro di Ruth e ho immaginato di farne un testo, che però è rimasto nel cassetto, finché l’anno scorso mi è stato richiesto. Ho quindi cominciato a scriverlo, grazie anche al lavoro fatto da Erri De Luca. Nell’elaborare il recital mi sono basata sulla sua traduzione, sulle sue note e riflessioni. Racconto così Ruth, originaria delle colline di Moab (attuale Giordania), che segue l’anziana suocera Naomi verso Betlemme per darle sostegno e conforto, abbandonando la propria terra e i propri dei per abbracciare in tutta povertà il popolo di Israele e la sua fede”. In quale scenario si svolge il racconto? “La storia, piena di umanità e poetica, è ambientata d’estate all’aria aperta, nei campi di grano dorati dal sole, dove Ruth va a spigolare, e dove incontrerà la persona che le darà un figlio”. Ha lavorato anche sulla musica? “Lavoro molto anche con la musica che fa entrare nell’interiorità dei personaggi. In questo caso durante un concerto di Alice mi sono imbattuta nei testi di Battiato, che per me erano perfetti. A quel punto ho completato l’opera con la collaborazione di Gabriele Zoffoli, al violoncello, e di Andrés Langer Eduardo, al pianoforte e fisarmonica”. Che messaggio porta con sé il recital? “Quello dell’accoglienza dello straniero, l’importanza del vincere gli istinti di paura verso il diverso. Questo trapela attraverso Ruth, donna straniera, che diventerà bisnonna di re David, entrando così nella genealogia del Messia, che ha in sé sangue straniero. L’ideale è quello di formare una nuova umanità senza la paura dell’altro. Fondere etnie diverse è possibile, ma bisogna volerlo, è la sfida più difficile per la sopravvivenza della nostra civiltà”. Cos’altro ha in programma? “Oltre a girare con questo spettacolo, il 29 marzo con un collettivo di attori sarò al Galli di Rimini con Zitti tutti, tratto da un testo di Lello Baldini, per la regia di Teodoro Bonci Del Bene. Ho poi scritto un altro lavoro tratto dal Magnificat di Alda Merini, che in aprile debutterà a Santarcangelo. Sempre qui, al Lavatoio, con la compagnia Filodrammatica Lele Marini, nella quale opero come regista, proporremo Arrivano le donne, da un testo di Tonino Guerra”.