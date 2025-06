Linus e l’addio a Riccione: “Ecco perché abbiamo deciso di portare il tour a Rimini”

Rimini, 1 giugno 2025 – Il divorzio con Riccione, dopo 38 anni di dirette, eventi, concerti. Poi la decisione di portare Radio Deejay a Rimini, per la prima tappa (dal 27 al 29 giugno) di Beach like a Deejay. Una scelta, quella di Linus, che ha fatto venire un altro travaso di bile a chi ancora masticava amaro per lo strappo con Riccione.

"Ma io a Riccione voglio bene. Mi sento un cittadino riccionese. E sono sicuro che Riccione saprà sopravvivere all’assenza di Radio Deejay, così come a questa amministrazione", dice Linus. Che intanto è già al lavoro per il nuovo tour estivo della radio: Beach like a Deejay.

Per ogni tappa tre giorni di concerti, sport e intrattenimento. Si partirà proprio da Rimini: l’evento (sostenuto dalla Regione con il patrocinio del Comune) si terrà dal 27 al 29 giugno. Poi le date a Trani (dal 4 al 6 luglio), Viareggio (dall’11 al 13 luglio e infine a Jesolo (dal 18 al 20 luglio).

Qualcuno crede che la decisione di organizzare l’evento proprio a Rimini sia una sorta di ripicca nei confronti di Riccione dopo quant’è accaduto. Cosa risponde? Come sono andate veramente le cose?

"Molto sinceramente: noi avevamo già in mente da tempo di fare questo tour – assicura lo storico conduttore e direttore di Radio Deejay – E sapevamo di non poter prescindere da una tappa in Emilia Romagna".

Ma come mai avete scelto proprio Rimini?

"In realtà c’era Riccione era una delle opzioni iniziali, un’opportunità. Ma dopo lo strappo col Comune di Riccione, una vicenda sulla quale non vorrei tornare sopra, abbiamo deciso di fare la tappa a Rimini. Che rappresenta la località giusta per il nostro progetto".

Nel frattempo Riccione ha presentato il cartellone di eventi e concerti per l’estate. Ha dato un’occhiata? Come giudica il programma?

"Ho dato un’occhiata, certo. Anche a me interessa sapere cosa faranno. Ho letto che ci saranno alcuni concerti per i più giovani a pagamento, dietro al cimitero (al parco degli Olivetani, ndr), e pochi eventi in piazzale Roma… Mi guardo bene dal giudicare".

A Riccione quest’estate tornerà, nonostante tutte le polemiche con l’amministrazione e il clima avvelenato?

"Riccione per me è casa (la moglie di Linus, Carlotta Medas, è riccionese doc, e i loro due figli sono nati a Rimini, ndr). Tornerò sicuramente. Anzi, in realtà sono già tornato per alcuni giorni, qualche settimana fa. Continuerò a venire, perché io a Riccione sto proprio bene e mi sento un cittadino riccionese. Ripeto: Riccione è una città forte, con mille risorse. E saprà sopravvivere all’assenza di Radio Deejay dopo tanti anni. Sono certo che sopravviverà anche a questa amministrazione…".

Quando è venuta fuori la notizia che quest’anno Radio Deejay non avrebbe organizzato i concerti a Riccione, lei non le ha mandate a dire alla sindaca Daniela Angelini e all’amministrazione.

"Capitolo chiuso. Voglio solo ribadire una cosa: il fatto che quest’anno non ci sia Radio Deejay a Riccione non è certamente dipeso da me, da noi della radio".

I fan della radio come l’hanno presa?

"L’hanno presa male. La gente mi ferma per strada e mi scrive. Davvero non sarete a Riccione quest’estate? continuano a chiedermi tutti. Sono molto dispiaciuti per com’è andata...". E dispiaciuto continua a esserlo anche Linus.