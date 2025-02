Maria Pia Timo porta in scena "In tutti i sensi"

Rimini, 22 febbraio 2025 – Domenica 23 febbraio, alle 21, il palco del Teatro Astra di Misano Adriatico si illuminerà con la comicità brillante di Maria Pia Timo, protagonista del monologo In tutti i sensi, scritto da Roberto Pozzi e inserito nella rassegna Astra Verba Ridens.

Lo spettacolo è un viaggio coinvolgente attraverso i cinque sensi aristotelici – tatto, gusto, olfatto, vista e udito – arricchito da riflessioni divertenti e curiose. La Timo esplora come percepiamo il mondo, ponendo domande che fanno sorridere e riflettere: Il viola che vedo io è lo stesso che vedi tu? Per me questo è salato, per te è insipido? Il senso di libertà può essere considerato il sesto senso?

Uno show tra comicità e scienza «In tutti i sensi è uno spettacolo che parte dai sensi tradizionali per raccontare anche quelli meno noti, come l’equilibrio, il pudore e l’umorismo», spiega la Timo. «Attraverso gag e aneddoti, offriamo al pubblico due ore di serenità e allegria».

La scenografia è un elemento chiave dello spettacolo: una grande mano, una bocca, un naso, un occhio e un orecchio si accendono sul palco, diventando protagonisti interattivi delle storie raccontate. Ogni senso svela curiosità sorprendenti, come le differenze tra la percezione visiva maschile e femminile – le donne vedono in modo panoramico, gli uomini come un bersaglio – o l'importanza dell'olfatto e dell'udito nel percepire il gusto.

Tanti progetti tra teatro, podcast e tv Oltre a In tutti i sensi, Maria Pia Timo è impegnata con altri spettacoli teatrali: Una donna di prim’ordine, Soldi soldi, Doppio Brodo Show e il cabaret Enciclopia, legato all'omonimo podcast disponibile sulle piattaforme digitali.

E per il futuro? L'attrice sogna di lavorare con il regista César Brie e di riportare in tv La Vispa Teresa, il format che l’ha vista protagonista tra cucina e racconti di vita.

Uno spettacolo imperdibile, che stimola i sensi e la risata, trasformando la curiosità in puro divertimento.