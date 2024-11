Martina Colombari e la magia della natura: “La pace ha un sapore unico qui"

Riccione, 19 novembre 2024 - Natura, aria pulita e panorami mozzafiato. Martina Colombari, come altri vip, ha scelto il relax in montagna condividendo con i propri follower sui social alcune foto che raccontano la sua gita fuori porta. Destinazione Dolomiti. Posti incantevoli, immagini da cui traspare la magia dei colori della natura circostante. Scatti anche in bianco e nero che celebrano la bellezza dei luoghi e trasmettono un senso di libertà.

Martina Colombari ha condiviso su Instagram alcune foto della sua gita in montagna: una vacanza all'insegna della ntura in posti magici

"Relax di montagna - scrive l'ex Miss Italia su Instagram postando una serie di foto - : il calore del caminetto, il profumo della legna e la magia della natura fuori dalla finestra. La pace ha un sapore unico qui". Passeggiate lungo i boschi e relax in mezzo alla natura baciata dal sole per la Colombari: le sue foto raccontano di giornate trascorse all'insegna del riposo tra una passeggiata e l'altra. Bellissimo anche il tramonto immortalato in uno scatto.

Relax in montagna per l'ex Miss Italia Martina Colombari (foto Instagram)

Che l'attrice ed ex modella di Riccione ami la montagna è cosa risaputa: altre volte ha condiviso immagini di gite in alta quota con i suoi fan.

Proprio in questi giorni c'è un altro vip che ha scelto di trascorrere un po' di tempo in montagna: Valentino Rossi con la sua famiglia è a Madonna di Campiglio e la compagna Francesca Sofia Novello ha pubblicato delle foto su Instagram. Una gita in attesa del lieto evento visto che la coppia aspetta una bimba che farà compagnia alla sorella maggiore Giulietta.