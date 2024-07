Il matrimonio a Rimini di Simona Ventura e Giovanni Terzi: dalla festa all’abito, cosa sappiamo

Rimini, 1 luglio 2024 - E' partito il conto alla rovescia: ancora pochi giorni e il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi diventerà realtà. Sabato 6 luglio, infatti, ci sarà l'ufficialità dell'unione della coppia, dopo aver festeggiato lo scorso 26 giugno a Milano il party di nozze.

Il party di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi tra abiti sgargianti e torta nuziale a più piani (Foto da Instagram)

Il matrimonio verrà invece celebrato a Rimini, in un luogo del cuore per i neo sposi: il Grand Hotel, dove Simona Ventura e Giovanni Terzi trascorrono ormai le loro estati grazie agli incontri culturali organizzati alla Terrazza Dolce Vita (quest'anno sarà la quinta edizione).

Per la conduttrice televisiva si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Stefano Bettarini nel 1998, che le ha dato due figli (Niccolò e Giacomo).

Il giornalista e scrittore sarà invece al suo terzo matrimonio. La testimone della sposa sarà Paola Perego, mentre quello dello sposo il suo migliore amico, Marco Di Terlizzi.

Il party da mille invitati

L'attesa è cominciata e la riviera romagnola è già in fibrillazione: proprio in quei giorni festeggerà anche la Notte rosa. Anche perché solo il party di nozze della coppia ha raggiunto i mille invitati. Una festa in grande stile, organizzata dal wedding planner e volto di Real Time Enzo Miccio.

Tra gli ospiti della festa, tanti volti noti della tv e dello spettacolo, tra cui Eleonora Daniele, Alba Parietti, Paola Barale, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Una data, poi, quella del 26 giugno davvero speciale per la coppia, perché anche il compleanno dello sposo.

L’abito

Anche i vari look della serata sono stati curati da Enzo Miccio: in particolare, Simona Ventura ha fatto la sua entrata in scena con un nuovo e sgargiante look total white, con un completo in pizzo bianco firmato Atelier Emè composto da giacca e pantalone a zampa e sandali dello stesso colore. Anche i capelli sono stati una novità, con la presentatrice che ha esibito un caschetto biondissimo, opera del suo hairstylist di fiducia, Roberto Farruggia.

Sull’abito da sposa, la Ventura ha dichiarato: "Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare”.

La proposta di matrimonio

Un matrimonio che parte da lontano: Ventura e Terzi stanno insieme dal 2018, ma la proposta ufficiale è arrivata in diretta tv nel dicembre scorso, nello studio di Ballando con le stelle, con una dichiarazione romantica. “Volevo dire una cosa a Simona – il messaggio di Giovanni in diretta – che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti. Se il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie…”. Una commossa Simona Ventura ha risposto di sì, tra l’emozione degli altri partecipanti e della conduttrice Milly Carlucci.

Le polemiche

Nonostante l’emozione e il mondo dello spettacolo in trepidante attesa per il matrimonio della coppia, non sono mancate punte di polemica a suggellare il fatidico sì che dovranno pronunciare Ventura e Terzi. A generare dibattito è stata la scelta degli sposi di inserire già negli inviti di nozze l’iban per la luna di miele, dal titolo “Simona e Giovanni Honeymoon”.