Emozione infinita per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: a Bellaria il battesimo di Thiago e Dea. “Siete il nostro amore più grande”

Rimini, 22 agosto 2025 – Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto di celebrare Bellaria per celebrare un momento speciale per la loro famiglia con una cerimonia raccolta e affettuosa: il battesimo dei loro due figli, Thiago, che compirà tre anni a novembre e la piccola Dea, nata lo scorso 24 luglio. L’evento si è svolto in modo riservato domenica 17 agosto, nella chiesa del Sacro Cuore a Bellaria, città d’origine del calciatore della Lazio.

Una scelta simbolica, quella della location, che riflette il legame profondo di Zaccagni con la sua terra natale, dove torna spesso per ritrovare amici e affetti, tra un ritiro estivo e un impegno sportivo. Proprio lì, dove ha tirato i suoi primi calci al pallone, oggi ha vissuto un’altra emozione unica: vedere i suoi due bambini ricevere il battesimo. Le immagini dell’evento, condivise dai genitori sui social, raccontano una giornata intensa ma piena d’amore.

"Siete il nostro amore più grande", hanno scritto Chiara e Mattia a corredo di alcuni scatti in chiesa e altri durante i festeggiamenti con i parenti più stretti. Non sono mancati però momenti di ilarità, soprattutto grazie al piccolo Thiago, che ha vissuto la funzione con tutta l’energia tipica della sua età. A raccontarlo è stata proprio Chiara Nasti, divertita ma anche un po’ imbarazzata per le marachelle del primogenito. “Era davvero su tutte le furie perché non voleva essere preso per ricevere il Battesimo, è stato difficile tenerlo fermo”.

A un certo punto, Thiago ha afferrato i fogli con i testi dei riti della cerimonia e li ha lanciati nell'acqua santa, tra le risate generali degli invitati. "Avrei voluto scomparire per l’imbarazzo – ha raccontato Chiara nelle sue storie Instagram – ma tutti ridevano per quanto era esuberante”.

La giornata, nonostante l’imprevisto teatrino del piccolo di casa, è stata un successo. Intima, sentita e soprattutto piena di affetto. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e condiviso con loro questo nuovo capitolo della loro vita familiare. Nel frattempo, tra un viaggio estivo a Ibiza e la preparazione per l’inizio della nuova stagione calcistica, Zaccagni continua a mantenere saldo il suo legame con Bellaria. Lo dimostra anche la scelta di investire nella zona, con l’acquisto dello scorso anno dello stabilimento balneare 33 ‘Esotica’, un vero e proprio angolo personale sulla Riviera.