Michelle e il sogno che si avvera a X Factor, la mamma: “Voleva quel palco da sempre”

Riccione, 24 ottobre 2025 – Michelle Lufo passa il primo turno ai live di X Factor. La cantante della squadra di Francesco Gabbani ha portato in gara il brano ‘En e Xanax’ di Samuele Bersani, rileggendolo in chiave electro-pop. La sua interpretazione ha acceso i giudici e il pubblico. La scelta è stata vista come un atto di coraggio e innovazione.

Gabbani ha mostrato entusiasmo per la trasformazione. Michelle ha dimostrato di avere una visione chiara del suo progetto musicale. La riccionese ha superato il primo turno dei Live, grazie al voto del pubblico, e accede alla seconda puntata.

L’intervista alla mamma

"Michelle è così, autentica. Lei è pura. Se è arrivata ai live di X Factor è per la sua tenacia". Vanessa Cadeddu è la mamma di Michelle. Si è da poco ripresa da una notte insonne vissuta al fianco di Antonio Sesto Nocera, che ha cresciuto Michelle fin da piccolissima diventandone un papà a tutti gli effetti. Una figlia sul palco dei live di X Factor è un’emozione difficile da descrivere, "ed infatti ero come impietrita lì nel pubblico – ammette Vanessa -. E’ stato qualcosa di incredibile. E non sono riuscita a dormire. Siamo rientrati nella notte da Milano. Dobbiamo ancora realizzare quello che sta accadendo".

Se vuole un aiuto, Michelle Lufo ha superato la prima serata e ora è tra gli undici artisti rimasti a contendersi la vittoria di X Factor 2025. Che effetto le fa?

"Diciamo che ci stiamo godendo il momento e sono sicura lo stia facendo anche Michelle".

Come l’avete vista sul palco?

"Felice. E’ nel luogo in cui ha sempre sognato di stare, fin da piccola".

Siete riusciti a scambiare qualche parola?

"Purtroppo no. Avrei tanto voluto abbracciarla, ma non è ammesso incontrare i concorrenti anche se siamo i genitori. Ma l’abbiamo vista bene, siamo sereni".

Lei vi ha visto nel pubblico?

"Difficile, ma io e la sorella di Michelle, Jasmine, abbiamo urlato forte, penso ci abbia sentito. E’ stato incredibile vederla lì. Quello è il suo mondo e si capiva che era felicissima. E’ quello che ha sempre desiderato".

Quando è nata la passione per la musica?

"Direi da sempre. Quando aveva un paio di ore libere correva in sala prove o si metteva a scrivere. Lo faceva anche la notte. Le dicevo ‘Michelle è tardi va a dormire’, ma era più forte di lei. Non abbiamo potuto iscriverla a una accademia e farle fare percorsi che fanno altri. Ma abbiamo fatto tutto quanto potevamo, e anche di più, per sostenerla nel suo percorso. Le abbiamo creduto".

E Michelle ha fatto il resto.

"Determinazione tantissima. Ha sempre lavorato, facendo la cameriera. Per un anno si è trasferita a Roma perché una produttrice era interessata a lavorare con lei. Lavorava in un pub a Ponte Milvio e andava in studio. Le cose non sono andate come sperava ed è tornata, senza mai rassegnarsi, e continuando a lavorare".

Quando la svolta.

"Con un produttore riminese, Big Roger".

Con Francesco Gabbani pare sia sbocciato un buon rapporto.

"Molto. Inizialmente anche Michelle aveva mostrato delle perplessità, ma poi si è rivelato un coach importante. Gabbani l’ha capita, è davvero un bel rapporto".

Qual è la forza di sua figlia?

"E’ così come la vedete. Che sia sul palco di X Factor o in strada a Riccione, è sempre lei, autentica. Lei non ha maschere, non cambia a seconda del luogo dov’è. E quando può parla sempre della sua città, e del Cocoricò".

E ora cosa succede?

"Aspetttiamo il prossimo live e sognamo il terzo perché cadrebbe il 6 novembre, nel giorno del suo compleanno".