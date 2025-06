Le migliori serie tv premiate a Riccione: quali sono

Riccione, 28 giugno 2025 – Si è conclusa la prima edizione dell’Italian Global Series Festival. Sul palco nell’ultima serata due ospiti d’eccezione, insigniti dell’Excellence Award: Carlo Verdone e Dean Norris, volto celebre per il ruolo di Hank Schrader nella serie cult Breaking Bad.

Annunciati anche i vincitori dei Maximo Awards 2025 per le categorie Drama, Comedy e Limited Series della prima edizione diretta dal giornalista, critico cinematografico e regista Marco Spagnoli.

Categoria drama

Giuria composta da Cristina Comencini (Presidente), Francesco Centorame, Debi Mazar, Margherita Mazzucco, Frank Spotnitz, Clive Standen

Migliore serie Doubt (Corea del Sud), prodotta da Ascendio e Woodside, distribuita da MBC

Miglior regista Lisa Mulcahy per The Assassin (UK, Germania, Australia, Grecia), prodotta da All3Media International, Amazon Prime Video, Stan, Two Brothers Pictures, ZDF Mediathek, Zweites Deutsches Fernsehen. Distribuita da Amazon Prime Video.

Miglior attrice Phyllis Logan per The Puzzle Lady (Germania, UK), prodotta da Channel Zero, December Films, Factual Fiction, Five Down Films, ZDF Studios. Distribuita da Channel 5 Television, PBS Distribution, ZDF Enterprises.

Miglior attore Han Suk-kyu per Doubt (Corea del Sud), prodotta da Ascendio e Woodside, distribuita da MBC.

Premio speciale della giuria Hidden Island (Cile), prodotta da Río Estudios e Filmo Estudios, distribuita da Mega Global Entertainment.

Categoria Comedy

Giuria composta da Paolo Genovese (Presidente), Andrea Guerra, Constance Jamet, Antonio Manetti, Marco Manetti, Gorka Otxoa, Iris Peynado

Miglior serie Celeste (Spagna), prodotta da 100 Balas e Movistar Plus+, distribuita da Movistar Plus+.

Miglior regista Christopher Smith per Video Nasty (Irlanda, UK, Germania), prodotta da Deadpan Pictures, BBC Northern Ireland, BBC Three, Boat Rocker Studio, Coimisiún na Meán, Fis Éireann / Screen Ireland, Norddeutscher Rundfunk (NDR), Northern Ireland Screen Südwestrundfunk (SWR), Virgin Media Television, Westdeutscher Rundfunk (WDR). Distribuita da ARD Mediathek, BBC Northern Ireland, BBC Three, BBC iPlayer, Das Erste, NDR Fernsehen, Radio Bremen, SR Fernsehen, SWR Fernsehen, WDR Fernsehen.

Miglior attrice Carmen Machi per Celeste (Spagna), prodotta da 100 Balas e Movistar Plus+, distribuita da Movistar Plus+.

Miglior attore Ahmet Kural per Gassal (Turchia), prodotta da Zera Medya, distribuita da TRT for Tabii Platform.

Premio speciale della giuria Douglas is cancelled (UK), prodotta da Hartswood Films e distribuita da ITVX e BBC.

Categoria Limited Series

Giuria composta da Bille August (Presidente), Barbara Abel, Deborah Davis, Alan Gasmer, Riccardo Scamarcio

Miglior serie The Train (Ucraina), prodotta e distribuita da Ukrainian Producers Hub.

Miglior regista Lucy Gaffy per Mix Tape (Australia, Canada, Irlanda), prodotta da Subotica e Aquarius Films e distribuita da Binge.

Miglior attrice Laure Calamy per The Confidante (Francia), prodotta da Max, StudioFact Stories e June Films e distribuita da Max.

Miglior attore Matthew Gurney per Reunion (UK), prodotta da BBC Film e Warp Films, distribuita da BBC Studios.

Premio speciale della giuria Kabul (Francia, Germania, Grecia, Belgio, Italia), prodotta da Rai Fiction (in association with), Cinétévé, 2425 Films, Zweites Deutsches Fernsehen, New8, Blonde Audiovisual Productions, Cosmote TV, Panache Productions, LaCompagnie Cinématographique, Wallimage, France Télévisions, European Union – Production. Distribuita da Mediawan Rights.