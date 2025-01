La masterclass di Oliviero Toscani a Rimini, quando disse: “In questa città si può essere allegri”

Rimini, 13 gennaio 2025 – La famiglia lo ha annunciato questa mattina, con un breve comunicato stampa: il grande fotografo e artista Oliviero Toscani si è spento all’età di 82 anni. Immediato è stato il cordoglio per la sua morte, espresso anche sui social network da diverse autorità, dalla leader di +Europa Emma Bonino al presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo (la Toscana è stata la regione d’adozione per il fotografo, nato a Milano nel 1942). Anche il primo cittadino di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha voluto ricordarlo con un post sul suo profilo Facebook.

La mostra ‘Oliviero Toscani: 80 anni da situazionalista’: le foto

“Vale la pena ricordare come la formidabile avventura umana e creativa di Oliviero Toscani abbia incrociato pubblicamente Rimini, almeno un paio di volte – ha scritto il sindaco -. La più recente nel 2016, quando l'occhio geniale di Toscani si posò sulla nostra città per una masterclass di fotografia. Molto belle e azzeccate le parole con cui, nel presentare l'iniziativa, descrisse la nostra città: ‘Rimini è immagine: ognuno ha la sua percezione di Rimini, è un luogo speciale, che ha insegnato al mondo, è arrivata prima degli altri. Rimini è un posto di grande cultura, il divertimento è cultura, forse non tutti se ne sono resi conto, ma Rimini ha generato cultura moderna e l’ha insegnata al mondo. Per questo voglio partire da qui, perché qui c’è la possibilità di essere allegri, di avere energia e la fotografia è la documentazione di questo, la documentazione della condizione umana’. Sotto la scorza del visionario, sino ai limiti del politicamente scorretto (molti anni prima, sempre a Rimini, Toscani era stato protagonista di una vivace polemica con il mondo associativo locale), una sensibilità artistica e umana che gli faceva vedere o intuire cose semplici ma non banali, lineari ma non scontate. A suo modo, geniale". A sole tre ore dalla pubblicazione, il suo post ha già generato circa duecento ‘mi piace’ e diversi commenti, non tutti, in realtà, benevoli nei confronti di un artista sì provocatorio, ma anche capace, fino alla fine, di rimanere fedele alle proprie idee.