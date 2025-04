Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni, la rabbia di Linus: “Qualcuno aveva già deciso”

Riccione, 4 aprile 2025 – E’ la fine di un’epoca: Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni di trasmissioni estive. E’ la notizia clamorosa che viene rivelata tramite un post sui social da parte di Linus, il direttore artistico della radio. Un addio carico di rammarico ma anche polemiche indirizzate (senza mai citarla) alla sindaca di Riccione Daniela Angelini.

"Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest'estate Radio Deejay non sarà a Riccione", scrive Linus, accompagnando il post con alcune immagini del palco che per quasi quattro decenni ha animato le estati romagnole. "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato".

Una serata di Radio Deejay a Riccione degli scorsi anni postata da Linus (foto da Istagram)

Un addio che segna la fine di un sodalizio storico, iniziato nel 1987, lo stesso anno dell'arrivo di Acquafan a Riccione. Per 38 estati consecutivi, la cittadina romagnola è stata la sede estiva dell'emittente, diventando un punto di riferimento per migliaia di turisti e appassionati di musica. Resta in campo l'ipotesi di spostare Radio Deejay in un'altra località della Riviera, ma resta comunque la fine di un’epoca.

Tra i commenti dei followers di Linus emerge tantissima delusione “Un vero peccato. A Riccione abbiamo passato estati stupende con ricordi che rimarranno per sempre nel cuore”; “Perdita gravissima a livello strategico, turistico e per il branding della città”, sono alcuni dei commenti postati.

Il cartellone estivo senza Radio Deejay

Dopo l'annuncio pubblicato sui social da Linus, direttore artistico di Radio Deejay, in merito alla fine della collaborazione che dal 1987 vedeva l'emittente radiofonica presente con la propria sede estiva nella cittadina romagnola, il Comune di Riccione annuncia il calendario estivo. ''Con Irama, Guè, Anna, Lazza, Luchè e tanti altri Riccione accende l'estate con un cartellone unico'', composto da ''oltre venti concerti per tutti i target che si svolgeranno tra l'ultima settimana di luglio e il mese di agosto'', spiega l'ammministrazione.

Il comune di Riccione specifica inoltre che i concerti degli artisti citati rientreranno nel progetto più ampio denominato Riccione Music City, strutturato con oltre 20 appuntamenti musicali in programma nelle strade e nelle piazze della città, caratterizzato da una ''forte presenza su Tv, radio e nuove piattaforme digitali e di streaming prevista per il periodo estivo''.