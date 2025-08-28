Repetto, l’altro 883 a San Marino Comics: “Cerco l’empatia con il pubblico”

San Marino, 28 agosto 2025 – Da ballerino assieme a Max Pezzali a fuggitivo alla ricerca del sogno americano. Domani al campo Bruno Reffi del San Marino comics (alle 18) arriva Mauro Repetto, l’altro 883, che insieme al compagno di banco del liceo ha scritto la storia della musica italiana degli anni ’90. Sul Titano, Repetto, reduce dal suo ultimo album Dj sole, ripercorrerà quegli anni, tra musica e balli, intervistato dai giornalisti Fabrizio Basso e Paolo Giordano.

Com’è andata l’estate?

“Molto bene, preso dal tour estivo e con tanta voglia di incontrare persone e mettere in scena grandi serate. Voglio stare in empatia con il pubblico, come a una cena, in cui i commensali però sono migliaia”.

L’anno scorso ha girato l’Italia con lo spettacolo ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’. Per lei chi è l’ Uomo Ragno, l’ha trovato?

“È Peter Parker, un normalissimo ragazzo di città che però ha un ruolo da supereroe. Tutti abbiamo la possibilità di esserlo: sparare le ragnatele o avere la super forza. Alla fine il super potere migliore è quello di superare le mille difficoltà della vita e arrivare a casa la sera con la consapevolezza di aver dato tutto”.

Facciamo un passo indietro, lasciati gli 883 si è trasferito in America, qual era l’obiettivo?

“Soddisfare il mio american dream, sfondare negli States. Alla fine per noi dei ’90 quello era il sogno. Ci ho provato, ma non è andata bene”.

Tornato in Italia poi ha pubblicato ’Zucchero filato nero’.

“L’album rappresenta proprio la fine del sogno a stelle e strisce, il taglio netto con una vita precedente: non ero riuscito a intraprendere una carriera negli States e questo era la fine di un sogno in musica. Un album triste”.

Come ha vissuto il successo inaspettato dei primi 883?

“Noi non eravamo cambiati. Vivevamo con i genitori, eravamo dei ‘normalotti’ ragazzi di Pavia. La sera tornavamo a casa come se nulla fosse, ma piano piano il successo ci ha investito”.

A due passi da San Marino, c’è Riccione con la sua Walky Cup all’Aquafan, il palco in cui vi siete esibiti tante volte.

“Vivevamo tutti in una villa, insieme a Fiorello, Amadeus, Franchino, Savino e altri. E’ un ricordo bellissimo, pieno di risate. Vivevamo tutto come una vacanza. La parola d’ordine era spensieratezza, in un luogo magico, Riccione e l’Aquafan. Alla fine non avevamo una coscienza personale solida, eravamo tutti giovanissimi”.

Lei e Pezzali avete iniziato facendo musica in casa, una ‘gavetta’. Con gli anni, come ha visto cambiare la musica?

“Più che la musica è cambiata la soglia di attenzione del pubblico. Ora occorre andare velocissimi. Una volta si potevano fare pezzi di 7 minuti, con tre ritornelli diversi, ora sarebbe impensabile e per questo gli artisti si sono adeguati. L’attenzione si è abbassata e a cascata anche l’arte si è modificata”.

Cosa attenderà gli spettatori del San Marino comics?

“Poterò la mia voglia di raccontare, ballare e cantare. Risate e a volte qualche lacrimuccia”.

Chi è Repetto fuori dal palco?

“Un amante dello sport praticato e guardato. Il tennis e la corsa per primi. Poi appassionato della chitarra, il mio grande sogno che ora si è concretizzato”.