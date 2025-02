Riccione festeggia i 95 anni dello storico fotografo Pico Zangheri

Riccione, 2 febbraio 2025 – Festa di compleanno con grande brindisi a due passi dal mare questa mattina per Epimaco (Pico) Zangheri, storico fotografo del Resto del Carlino, che ha compiuto 95 anni.

Almeno un centinaio gli amici, a partire da quelli di Riccione Abissinia, che intorno alle 11 si sono radunati in piazzale San Martino, punto di riferimento degli “Amici della boa bianca”, ossia degli audaci nuotatori, soliti a tuffarsi in mare anche d’inverno, quando la colonnina del mercurio precipita sotto lo zero.

Pico riceve gli auguri dalla sorella 90enne Giovanna (foto Nives Concolino)

Celebrazione e onori

L’associazione, promotrice della festa, ha omaggiato Pico, nominandolo socio onorario. Tra i presenti anche storici calciatori come Nanni, Leurini, Mezzini e Berti, i vertici della Riccione Terme, e anche la signora Delfina mamma delle celebre Martina Colombari. Non è mancata all’appuntamento Giovanna Zangheri, la sorella novantenne di Pico, che ha goduto di quella gloria delle tante star che ha immortalato in ottant’anni di attività.

Non c’è stata persona che non si sia messa in fila per fare un selfie con lui. Il tutto sulle note di una performance musicale live, che ha riportato alla memoria le migliaia di scatti che Zangheri ha fatto nei decenni alle celebrità approdate a Riccione.

Epimaco (Pico) Zangheri con gli audaci nuotatori (foto Nives Concolino)

Le immagini iconiche

Tra le sue più iconiche foto, scattate sempre con discrezione, quelle di Totò, Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Mina, Alberto Sordi, Fiorello, Renato Zero, Adriano Celentano, Lucio Dalla e Gianni Morandi, solo per citarne alcune tra oltre un milione.

Poi i politici a partire dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, illustri sportivi, come Pelé, Rivera, Agostini, Fittipaldi e l’indimenticabile Simoncelli in un abbraccio con l’amico Valentino Rossi.

Tra i click dei quali va più orgoglioso anche quelli di Giovanni Paolo II, e tanti uomini di fede come il cardinale Ersilio Tonini e don Oreste Benzi.

Apprendista a 13 anni

Immagini uniche e preziose, in parte riportate in diversi suoi cataloghi e mostre come I Cavalieri del vento e Riccione – Woodstock, pubblicato con Red Ronnie.

Con la sua memoria di ferro, Pico che ha pure collaborato con altre testate giornalistiche e anche con la Rai, ripercorre la sua carriera cominciata in tenera età.

Pico con Elene e Roberta Piccioni della Riccione Terme (foto Nives Concolino)

“Ero un ragazzino, avevo appena 13 anni, quando ho cominciato a lavorare come apprendista nel negozio di Alfredo Ricci – racconta –. Ero riuscito a farmi assumere come “scattino” nel dopoguerra, finché nel 1974 ho acquistato la licenza della stessa bottega e ho cominciato a lavorare in proprio. Nel frattempo Bepi Savioli mi aveva riservato l’esclusiva del suo dancing, in viale Dante, dove in occasione del Gran Premio del Mondo dello spettacolo approdavano davvero tutti gli artisti di fama nazionale e non solo”.

La dolce vita di Riccione raccontata in ogni dettaglio

A Pico sono andati anche gli auguri della sindaca di Riccione Daniela Angelini, che sul suo profilo social scrive: “un riccionese speciale compie 95 anni: Epimaco Zangheri, lo storico fotografo della dolce vita riccionese. Con la sua macchina fotografica al collo, ha raccontato Riccione in tutte le sue sfumature, immortalando momenti iconici, rendendoli indimenticabili, e la vita quotidiana di questa straordinaria città. Soprattutto grazie a lui, la nostra Riccione ha una memoria visiva che è diventata patrimonio collettivo”.