Rimini, città del cinema tra Netflix e la Rai. Charlize Theron e la sua squadra di immortali passa da qui

Rimini, 9 settembre 2025 – Dal kolossal internazionale al film d’autore, passando per la serialità televisiva, Rimini continua a imporsi come scenario privilegiato per il cinema.

L’occasione per ricordarlo arriva da due notizie diverse ma convergenti: il debutto su Netflix di “The Old Guard 2”, l’action movie con Charlize Theron girato tra Cinecittà e diverse città italiane, nel quale Rimini appare come tappa evocata tra le grandi capitali europee, e l’avvio delle riprese di “Cagnaz”, nuova serie Rai firmata da Alessandro Roja, che da settembre occupa il set proprio sul litorale romagnolo.

Due prodotti distanti per genere, budget e target, ma accomunati da un dettaglio: la centralità simbolica e narrativa di Rimini. Un nome che, anche quando non si traduce in immagini dirette, resta un punto di riferimento nell’immaginario collettivo.

Non è un caso se l’assessore alla Cultura Michele Lari ricorda che “Rimini è la città di provincia forse più rappresentata, raccontata e citata nel cinema italiano. Un luogo capace di offrire ai registi tanto l’eclettismo solare dell’estate quanto l’intimità malinconica dell’inverno”.

D’altronde la storia è lunga e stratificata.

Il cast di The Old Guard 2 e nel riquadro il riferimento a Rimini

Dagli anni Settanta di Valerio Zurlini con “La prima notte di quiete”, con un Alain Delon smarrito tra nebbie e piazze, vestito con un cappotto color cammello, all’universo trasfigurato di Fellini ne “I vitelloni” e in “Amarcord” (si sa che Rimini è stata ricostruita altrove), passando per la commedia balneare “Rimini Rimini” di Corbucci, fino al più recente “Rimini” di Ulrich Seidl, la città ha offerto volti diversi di sé, oscillando tra mito, caricatura e realismo.

È impossibile, parlando di Rimini e cinema, non evocare il nome di Federico Fellini. Con “Amarcord” il Maestro non solo consegnò alla memoria collettiva un affresco di provincia destinato a entrare nella storia del cinema mondiale, ma trasformò Rimini in un luogo dell’anima. La città reale e quella sognata si sovrapposero in un mosaico che da allora continua a ispirare generazioni di cineasti.

Non a caso il ritorno del Premio Fellini, atteso dopo quindici anni, conferma la volontà di custodire e rilanciare questa eredità, connettendo la tradizione d’autore alle nuove forme di narrazione audiovisiva.

Una tradizione che non si è mai interrotta. Negli anni Duemila Luciano Ligabue la scelse per “Da zero a dieci”, Gianni Zanasi per “Non pensarci” con Valerio Mastandrea, e persino la letteratura ha trasformato Rimini in set, come nel caso di “Fedeltà” di Marco Missiroli, diventata serie Netflix.

A confermare questa vocazione arriva anche il successo veneziano di Benedetta Porcaroli, premiata come miglior attrice nella sezione Orizzonti per “Il rapimento di Arabella”, diretto da Carolina Cavalli.

Il film, in uscita a dicembre, è stato girato tra Ravenna, Misano, Comacchio e naturalmente Rimini, a testimonianza di come la città sappia attrarre anche il cinema d’autore sostenuto dall’Emilia-Romagna Film Commission.

Ora tocca a “Cagnaz”, prodotto da Garbo Produzioni per Rai2, che vedrà Roja alla regia di una serie in bilico tra noir e commedia.

Nel frattempo “The Old Guard 2”, diretto da Victoria Mahoney e basato sul fumetto di Greg Rucka, rilancia Rimini in chiave pop globale: Charlize Theron e la sua squadra di immortali passano infatti anche dalla città romagnola, inserita accanto a metropoli come Londra o Berlino.

Un cameo toponomastico che però ribadisce la statura internazionale del nome “Rimini”, pronto a evocare suggestioni senza tempo.