San Marino e ‘Tutta l’Italia’ per Gabry Ponte: stasera in finale a Eurovision 2025

San Marino, 17 maggio 2025 – San Marino e tutta l’Italia fanno il tifo per Gabry Ponte. Questa sera migliaia di sammarinesi insieme a milioni di italiani e di spettatori in tutta Europa si sintonizzeranno su Rai 1 dalle 21 per seguire la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, Svizzera. Il famoso dj del brano ‘Tutta l’Italia’ (che ha fatto da sfondo a Sanremo 2025, ndr) è approdato all’evento musicale europeo vincendo il Sanmarino Song Contest 2025. E ha conquistato la finale della 69esima edizione dello show. Ricordiamo che in finale in gara per l’Italia c’è il toscano Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’.

Chi è Gabry Ponte

Gabriele Ponte, noto come Gabry Ponte, torinese, 52 anni, è una figura di spicco nel panorama musicale italiano come disc jockey, produttore discografico e apprezzato conduttore radiofonico. Cresciuto in un ambiente familiare intriso di passione per la musica, fin dalla tenera età Gabry sviluppa un forte interesse per le sonorità elettroniche, un genere che lo consacrerà come uno dei protagonisti indiscussi della scena dance a livello globale.

Il suo viaggio musicale affonda le radici negli anni della sua adolescenza, quando il vibrante mondo della musica dance e house cattura la sua attenzione. In questo periodo emergono le sue innate capacità artistiche, un talento grezzo che presto lo proietterà verso la notorietà. La sua fama è indissolubilmente legata al suo ruolo di membro fondatore dell'iconico gruppo musicale Eiffel 65, ma anche alla sua prolifica e acclamata carriera solista nel dinamico universo della musica dance ed elettronica.

I favoriti

Tra questi non ci sarebbe il dj Gabry Ponte, anzi la sua esibizione, con il brano ‘Tutta l’Italia’ è tra le più discusse per il fatto che si tratta di un pezzo prettamente dance, più che cantato. Ma i giochi sono ancora aperti, ovviamente. Tra i favoriti invece figurano: Claude per i Paesi Bassi, con “C’est la vie”, una hit radiofonica in francese dal ritmo fresco; Zoë Më per la Svizzera, con “Voyage”, un brano elettronico sofisticato e onirico; Melody per la Spagna, con la potente “Esa diva”, omaggio alla figura femminile forte e libera; JJ per l’Austria, con “Wasted Love”, una ballata esplosiva che ha dominato le piattaforme di streaming dopo la semifinale.

Dove vedere la finale e chi presenta

La finale sarà trasmessa in diretta in oltre 40 Paesi. In Italia, appuntamento su Rai 1 dalle ore 21. Disponibile anche in streaming su RaiPlay. A guidare la serata finale c’è la nostra Michelle Hunziker, insieme alla comica Hazel Brugger e alla presentatrice e cantante Sandra Studer. Un trio tutto al femminile. Il commento per l’Italia è affidato a Gabriele Corsi e alla rapper BigMama, che hanno già guidato il pubblico alle semifinali.

I 26 Paesi in finale all’Eurovision 2025

Ecco l'elenco dei 26 paesi che si sono qualificati per la finale dell'Eurovision 2025 (in ordine di esibizione nella finale del 17 maggio):

Norvegia

Lussemburgo

Estonia

Israele

Lituania

Spagna

Ucraina

Regno Unito

Austria

Islanda

Lettonia

Paesi Bassi

Finlandia

Italia

Polonia

Germania

Grecia

Armenia

Svizzera

Malta

Portogallo

Danimarca

Svezia

Francia

San Marino

Albania