San Marino Song Contest 2025: 20 artisti in gara, ospiti speciali e premi. Applausi per Al Bano

San Marino, 8 marzo 2025 - Emozioni e grandi artisti al San Marino Song Contest 2025: il prestigioso evento musicale che selezionerà il rappresentante della Repubblica all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. La serata va in scena al Teatro Nuovo di Dogana: si tratta di un vero e proprio festival di talenti provenienti da sei nazioni europee, pronti a contendersi l'ambito pass per il prestigioso palcoscenico eurovisivo. La conduzione è affidata a Flora Canto, bellissima con un abito viola, e Francesco Facchinetti che ha esordito dicendo: “Questa sera ci sarà tanta musica. Sono felice di essere a San Marino, luogo stupendo”. Grandi applausi subito per Al Bano, sul palco per ritirare il Premio alla Carriera: l’artista ha cantato "Il sole" e "La mia vita" accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti. A consegnare il riconoscimento il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Poi la gara entra nel vivo con le esibizioni dei cantanti.

Al Bano sul palco del San Marino Song Contest 2025 assieme a Flora Canto e Francesco Facchinetti

Artisti e canzoni in gara

Saranno ben 20 gli artisti sul palco che si sfideranno canzone dopo canzone:

The Rumpled - You Get Me So High

- You Get Me So High Besa - Tiki Tiki

- Tiki Tiki Angy Sciacqua - I

- I Haymara - Tomame Las Manos

- Tomame Las Manos CRL - Juliet

- Juliet Elasi - Lorella

- Lorella Silvia Salemi - Coralli

- Coralli Giacomo Voli - Ave Maria

- Ave Maria Teslenko - Storm

- Storm Vincenzo Capua - Sei Sempre Tu

- Sei Sempre Tu Marco Carta - Solo Fantasia

- Solo Fantasia Bianca Atzei - Testacoda

- Testacoda King Foo - The Edge of the World

- The Edge of the World Questo e Quello - Bella Balla

- Bella Balla Pierdavide Carone - Mi Vuoi Sposare?

- Mi Vuoi Sposare? Gabry Ponte - Tutta l'Italia

- Tutta l'Italia Luisa Corna - Il Giorno Giusto

- Il Giorno Giusto Boosta - BTW

- BTW Paco - Until The End

- Until The End Taoma - NPC

Momenti salienti e ospiti

L'evento, competizione a parte, sarà arricchito da momenti di grande spettacolo e ospiti d'eccezione. La serata si è aperta con la sigla grafica dell'Eurovisione e l'inno della Repubblica di San Marino. Ogni artista in gara, alla fine di ogni esibizione, riceverà un francobollo commemorativo e un lingotto celebrativo. Tra gli ospiti anche Cristiano Malgioglio che interverrà in più momenti della serata, con i suoi commenti e la sua inconfondibile ironia. Tra i momenti più attesi l'esibizione de La Rappresentante di Lista, che porterà sul palco tre brani. Senhit, ex rappresentante di San Marino all'Eurovision, riceverà il Premio Ambassador e si esibirà con due brani.

Premi e riconoscimenti

Saranno assegnati anche vari riconoscimenti: il Premio della Critica, il Premio Una Voce per San Marino (con il main sponsor Risparmio Casa), il Premio Ludovico Di Meo, e il Premio Marlù. Il vincitore sarà premiato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Durante la serata ci sarà spazio anche per la solidarietà con la Fondazione Stelle di Marisa e il videomessaggio

della Presidente Daniela Ferolla.