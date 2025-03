San Marino Song Contest 2025: dove seguirlo oggi in tv, radio e social

San Marino, 8 marzo 2025 – Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda l'8 marzo e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei.

L’evento potrà essere visto in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.

Su RaiPlay si potrà vedere in diretta in due versioni: sul canale RaiPlay, con il commento originale dei conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti; sul canale Visual Radio, con il commento dei conduttori di Rai Radio2.

Al termine della serata sarà possibile seguire la conferenza stampa di chiusura dell'evento che sarà trasmessa in diretta su canale RaiPlay2. L'offerta on demand, disponibile al seguente link, includerà la puntata integrale dell'evento e della conferenza stampa finale, oltre a un'ampia offerta di clip della serata (canzoni in gara, momenti di spettacolo, proclamazione e tanto altro) prodotte in tempo reale.

Su RaiPlay Sound si potrà di ascoltare la serata in diretta tramite il canale Radio 2 e si potrà riascoltare in differita on demand la puntata integrale, oltre a una selezione di clip. Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, Cristiano Malgioglio con le sue "incursioni", La Rappresentante Di Lista e Senhit.

Prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e da San Marino RTV, la radiotelevisione della Repubblica, e Media Evolution di Denny Montesi, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, il Song Contest 2025 sarà realizzato con il supporto di un prestigioso team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D'Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia è affidata a Marco Calzavara.

L'evento potrà anche essere seguito anche attraverso i nuovi canali Instagram e TikTok. Oltre al Premio Eurovision e a quello della Critica saranno anche attribuiti il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo e il Premio Una Voce per San Marino, in collaborazione con Risparmio Casa.