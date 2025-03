San Marino Song Contest, stelle in gara: quando c’è la serata finale

Rimini, 7 marzo 2025 – Venti cantanti in gara provenienti da sei Paesi europei con un unico obiettivo: vincere per salire, a maggio, sul palco dell’Eurovision Song Contest a Basilea. Tutto è quasi pronto al Teatro Nuovo di Dogana dove domani serà ci sarà l’agguerritissima finale del San Marino Song Contest, il festival canoro della piccola Repubblica che al vincitore aprirà la strada verso l’Eurovision. Una piccola Sanremo che, negli anni, ha iniziato a ingolosire gli artisti vicini di casa, dopo la prima edizione vinta da Achille Lauro. Tra gli italiani in gara domani sera ci saranno Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta, Luisa Corna, Silvia Salemi, Pierdavide Carone e l’autore della sigla di Sanremo Gabry Ponte che a San Marino salirà proprio con Tutta l’Italia. In gara anche Questo e quello, Bella Balla, Storm, The Rumpled e Giacomo Voli. Ma tra i concorrenti figurano artisti da Belgio, Slovenia, Ucraina, Albania, Svezia. In gara l’albanese Besa, gli svedesi Curli, gli sloveni King Foo, il sammarinese Paco, la belga Angy Sciacqua, l’ucraino Teslenko.

Flora Canto e Francesco Facchinetti faranno da padroni di casa in una serata nella quale sono attese le ’incursioni’ di Cristiano Malgioglio e le esibizioni de La Rappresentante Di Lista e della cantante bolognese Senhit. Ospite d’onore della serata sarà Al Bano che si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla carriera da parte del segretario di Stato al Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati. Al lavoro già da giorni, oltre agli artisti, ci sono anche le due giurie. Una composta dal critico musicale e dj Luca De Gennaro, dal direttore generale di Rtv San Marino Roberto Sergio, dalla conduttrice e autrice televisiva Federica Gentile, dal direttore marketing Siae Mario Andrea Ettorre e dalla scrittrice e conduttrice Ema Stokholma decreterà il vincitore del festival, l’altra assegnerà il Premio della critica. A presiederla il critico musicale e giornalista di spettacolo Stefano Mannucci (Il Fatto), con lui l’inviata di Avvenire Angela Calvini, la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, la giornalista de Il Tempo Carmen Guadalaxara (con un passato da speaker radiofonica) e Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino. I cinque giornalisti avranno il compito di valutare la proposta artistica più interessante e valida in valore assoluto e poi la qualità del brano e la performance live dell`artista. Dalla somma dei loro voti (da 1 a 10 per ciascuno) si otterrà una classifica che determinerà l’artista a cui verrà attribuito il Premio della Critica del San Marino Song Contest.

Alla direzione artistica c’è Massimo Bonelli, già direttore artistico del concertone del Primo Maggio. Lo show si avvarrà, inoltre, di un team, che vedrà alla regia Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia sarà affidata a Marco Calzavara.

Dove seguire in diretta la serata

L’edizione di quest’anno riserverà altre importanti novità: oltre al cast internazionale, avrà anche una ribalta intercontinentale grazie alla trasmissione in Eurovisione e alla ritrasmissione nei cinque continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia. Andrà in onda in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. Tutto studiato nei dettagli. Sperando che poi all’Eurovision San Marino possa avere maggiore fortuna rispetto alle precedenti edizioni: su 12 partecipazioni totali, la piccola Repubblica si è classificata in finale solo 3 volte (2014, 2019 e 2021).